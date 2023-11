Oral-B: 44% di sconto sullo spazzolino elettrico Smart 4 4500

Nel corso del Black Friday ne abbiamo visti di spazzolini elettrici crollare di prezzo, incluso lo Smart 4 4500 di Oral-B, ma al Cyber Monday è andato in sconto anche una variante di quest'ultimo. A cambiare non è lo spazzolino ma il dentifricio incluso in confezione, che in questo caso è il "Gengive & Smalto Repair". Lo sconto del 44% fa scendere il prezzo a soli 44,99€.

Oral-B Smart 4 4500, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello di Oral-B è consigliato a coloro che desiderano un'esperienza di pulizia dentale superiore, che va oltre l'efficacia di uno spazzolino manuale. È perfetto per gli individui che cercano di rimuovere le macchie superficiali e ottenere un sorriso più bianco sin dal primo giorno. Grazie al sensore di pressione luminoso, è adatto anche per coloro che vogliono un maggiore controllo sulla pressione dello spazzolamento, per proteggere le proprie gengive.

La batteria a lunga durata rende questo prodotto l'ideale anche per viaggiatori o per coloro che desiderano la convenienza di non dover ricaricare l’apparecchio quotidianamente. Offre anche una funzione di sbiancamento delicato, che contribuisce a rimuovere le macchie dai denti sin dal primo utilizzo.

In offerta a 44,99€, è uno spazzolino elettrico completo e ottimo per una migliore igiene dentale, delicato anche sulle gengive. In più, con una custodia da viaggio inclusa, è pronto per accompagnarvi ovunque. Per queste ragioni, consigliamo l'acquisto prima che il prezzo aumenti di nuovo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

