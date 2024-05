Sconto clamoroso sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N (-40%)

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N offre una pulizia professionale quotidiana a casa vostra grazie alla sua esclusiva tecnologia di pulizia 3D che oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo gengive più sane. Dotato di un sensore di pressione luminoso, avverte visivamente se la pressione di spazzolamento è troppo forte, proteggendo le tue gengive. Oltre a questo, include un pratico indicatore di livello di carica e una batteria agli ioni di litio a lunga durata che lo rendono ideale per l'uso quotidiano. Nella confezione trovate anche una testina di ricambio e una custodia da viaggio, il tutto al prezzo scontato di soli 44,99€!

Oral-B Pro 3 3500N, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N è particolarmente consigliato per coloro che cercano un'esperienza di pulizia professionale quotidianamente, direttamente dalla comodità della propria casa. Grazie alla sua esclusiva tecnologia di pulizia 3D, che oscilla, ruota e pulsa, questo spazzolino elettrico è in grado di rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, garantendo gengive più sane. È anche pensato per persone attente alla salute delle proprie gengive, poiché include un sensore di pressione che avvisa visivamente se la forza applicata durante lo spazzolamento è eccessiva, contribuendo così a proteggere l'area gengivale da possibili danni.

Inoltre, è dotato di una batteria agli ioni di litio a lunga durata che assicura numerosi utilizzi con una singola carica, e viene fornito con una pratica custodia da viaggio che lo rende perfetto per coloro che sono spesso in movimento o amano viaggiare senza rinunciare alla corretta igiene orale. Oral-B Pro 3 3500N rappresenta una scelta ottimale per chi desidera migliorare la propria routine di igiene orale con un prodotto all'avanguardia raccomandato dai dentisti di tutto il mondo. Senza dubbio, è un investimento verso la propria salute dentale che promette risultati clinicamente testati.

In offerta a 44,99€ grazie a uno sconto del 40% sul prezzo di listino di 75,13€, lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca una soluzione efficace per la pulizia dentale quotidiana. La combinazione di tecnologia avanzata per la rimozione della placca, la protezione delle gengive e la praticità d'uso lo rendono un acquisto consigliato per migliorare la propria routine di igiene orale, con la comodità di una lunga autonomia di batteria e l'utilità di una custodia per viaggiare senza preoccupazioni.

