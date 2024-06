Questo spazzolino elettrico Oral-B è ottimo e oggi costa davvero poco! (-24%)

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N è ideale per chi vuole ottenere una pulizia dentale di livello professionale ogni giorno. Con la sua esclusiva tecnologia di pulizia 3D, questo spazzolino elettrico ricaricabile non solo rimuove fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, ma protegge anche le vostre gengive grazie al controllo della pressione di spazzolamento. Inclusi nella confezione trovate 2 testine di ricambio e una pratica custodia da viaggio, il tutto a soli 44,99€ con un risparmio del 24% rispetto al prezzo originale di 59,08€.

Oral-B Pro 3 3500N, chi dovrebbe acquistarlo?

Oral-B Pro 3 3500N è il compagno ideale per chi cerca un'esperienza di pulizia dentale avanzata e professionale ogni giorno direttamente dalla comodità di casa propria. Grazie alla sua tecnologia di pulizia 3D che combina oscillazione, rotazione e pulsazione, questo spazzolino elettrico è particolarmente indicato per coloro che mirano a rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo gengive più sane. Il sensore di pressione luminoso rappresenta una feature innovativa per chi tende a spazzolare i denti con troppa forza, aiutando a proteggere le gengive da un trattamento troppo aggressivo rendendo la pulizia non solo efficace ma anche delicata.

Il design ergonomico e la testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista avvolgono ogni dente singolarmente, assicurando una pulizia profonda. La durata estesa della batteria agli ioni di litio e la custodia da viaggio inclusa rendono l'Oral-B Pro 3 3500N una scelta eccellente per chi viaggia frequentemente e desidera mantenere una routine di igiene orale impeccabile anche lontano da casa. È inoltre la soluzione ideale per chiunque voglia investire nella salute delle proprie gengive e nella prevenzione delle carie, beneficiando di una tecnologia testata clinicamente e approvata dai professionisti del settore dentale.

Ora disponibile a soli 44,99€ rispetto al prezzo originale di 59,08€, Oral-B Pro 3 3500N rappresenta una proposta di valore eccezionale per chiunque desideri elevare la propria routine di igiene orale. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e ai risultati clinicamente testati, è la scelta numero uno per chi cerca una pulizia professionale a casa e per gengive più sane. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per esperire un livello superiore di cura orale.

Vedi offerta su Amazon