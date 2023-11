Philips Ambilight TV 55" CROLLA a 607€ su Unieuro! (-24%)

Imperdibile offerta su Unieuro per la Smart TV 4K MiniLED PHILIPS Ambilight XTRA PML9008 da 55". Grazie alle offerte del Black Friday con sconti fino al 24% la potete acquistare ad appena 607,92€ invece del prezzo base di 799€, con uno taglio di prezzo di circa 190€!

Vedi offerta su Unieuro

Smart TV PHILIPS Ambilight XTRA PML9008, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa offerta è ideale per tutti coloro che cercano un'esperienza di visione di grande impatto e un suono di altissima qualità. Ottimo per i cinefili desiderosi di godere dei contenuti in 4K di piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video, grazie al supporto integrato nella Smart TV, e vivere le emozioni dei film in modo completamente nuovo grazie alla tecnologia Dolby Vision e Atmos. Per gli amanti dei videogiochi, invece, l'HDR e il VRR offriranno visuali mai viste prima, mentre la frequenza di 120Hz garantirà movimenti fluidi. Punto di forza è ovviamente la tecnologia Ambilight, che permette un coinvolgimento senza pari con l'illuminazione posteriore coordinata a quello che vedete a schermo.

La Smart TV Philips Ambilight XTRA PML9008 è dotata di un ampio schermo di 55 pollici con risoluzione 4K. La sua tecnologia MiniLED, in combinazione con il motore P5, fornisce un'immagine ultra nitida e colori vivaci. La sua configurazione include tre porte HDMI 2.1 e tre porte USB, Wi-Fi e Bluetooth 5.0. Con il supporto per l'Assistente Google e Alexa, offre un'esperienza di controllo vocale fluida. Il sistema di illuminazione Ambilight sui tre lati del TV migliora ulteriormente l'esperienza di visione.

Philips Ambilight XTRA PML9008 è in offerta a soli 607,92€. Si tratta di un'ottima occasione per acquistare una Smart TV di ottima qualità, che offre una splendida qualità dell'immagine, un suono immersivo, e la fantastica illuminazione Ambilight. Raccomandiamo caldamente di approfittare di questa offerta mentre è ancora disponibile.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Unieuro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!