Hai Alexa ma le lampadine smart ti mancano? Prendi queste 2 Philips per meno di 20€

Se vi piace la tecnologia moderna e avete già Alexa a casa, ma vi mancano ancora le lampadine intelligenti compatibili con Alexa, c'è una promozione che non potete farvi sfuggire. Su Amazon, infatti, le lampadine Philips Hue White sono in sconto a soli 19,90€, permettendovi di arricchire la vostra illuminazione domestica con un design moderno, ma dallo stile vintage, a un prezzo davvero competitivo. Questa offerta rende l’illuminazione smart più accessibile.

Lampadine Philips Hue White, chi dovrebbe acquistarle?

Le Philips Hue White sono ideali per chi desidera fare il grande salto nel mondo della domotica senza svenarsi. Adatte sia per i neofiti che desiderano sperimentare l'integrazione della tecnologia smart nelle loro case sia per gli utenti esperti che cercano di estendere il proprio ecosistema, queste lampadine rappresentano un ottimo punto di partenza.

Grazie alla possibilità di controllarle via Bluetooth, non è necessario possedere un hub dedicato, rendendole una soluzione pratica e immediata per illuminare gli ambienti con una luce bianca calda, creando atmosfere accoglienti o incrementando la concentrazione. Inoltre, per chi ambisce a migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione, queste lampadine LED dimmerabili sono un'opzione da non sottovalutare.

Consumando soli 4,5W e offrendo un'illuminazione equivalente a una lampadina tradizionale, permettono di ridurre sensibilmente il consumo energetico. Questo, oltre a tradursi in un risparmio in bolletta, favorisce anche un approccio più sostenibile. L'ampia compatibilità con altri dispositivi smart e l'accessibilità, soprattutto con l'offerta attuale che le posiziona a meno di 20€ per due pezzi, le rendono un acquisto astuto per chiunque voglia abbellire e modernizzare la propria casa con un occhio di riguardo all'ambiente e al portafoglio.

