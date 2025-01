Preordina il casco pilota di AT-AT LEGO: la battaglia di Hoth ti aspetta!

Se sei un appassionato di Star Wars e un amante delle costruzioni LEGO, il nuovo casco pilota di AT-AT LEGO è l’occasione perfetta per unire queste tue due passioni! Questo incredibile modellino, ispirato all’iconico casco dei piloti di AT-AT nel film "L’Impero colpisce ancora" del 1980, è disponibile per il preordine al prezzo di 79,99 € sul LEGO Store, con disponibilità a partire dal 1 marzo.

Prenotalo sul LEGO Store

Set LEGO casco pilota di AT-AT, chi dovrebbe prenotarlo?

Con i suoi 730 pezzi, il casco pilota di AT-AT è un set di costruzione impegnativo e gratificante, pensato per adulti e appassionati di Star Wars. Ogni dettaglio del casco è stato realizzato per ricreare fedelmente le linee e i contorni che lo hanno reso un simbolo inconfondibile della battaglia di Hoth. La costruzione di questo casco ti permetterà di immergerti completamente nell’universo di Star Wars, rivivendo i momenti più emozionanti del film.

Non solo un set da costruire, ma anche un’esperienza interattiva! Con l’app LEGO Builder, avrai la possibilità di ingrandire, ruotare e visualizzare il modello in 3D mentre lo costruisci. Le istruzioni dettagliate ti guideranno passo dopo passo, per un’esperienza di costruzione ancora più coinvolgente e pratica. Una volta completato, questo casco diventerà un vero e proprio pezzo da esposizione. Grazie al supporto costruibile e alla targhetta personalizzata, potrai mostrare il tuo modello con orgoglio, aggiungendo un tocco di Star Wars alla tua casa o al tuo ufficio. La dimensione del casco (20 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 13 cm di profondità) lo rende perfetto per ogni spazio.

Non perdere questa fantastica opportunità. Prenota il casco pilota di AT-AT oggi stesso sul LEGO Store e preparati a vivere un’esperienza di costruzione indimenticabile. Se sei un fan della saga o un collezionista LEGO, questo modellino è destinato a diventare un must-have per ogni appassionato. Il set fa parte di una serie di caschi LEGO Star Wars, quindi non perderti l’occasione di aggiungerlo alla tua raccolta. Non dimenticare: è disponibile dal 1 marzo!

Prenotalo sul LEGO Store