Se siete alla ricerca di un televisore OLED 4K all'avanguardia, capace di combinare tecnologie di ultima generazione e un design elegante, dovreste approfittare di questa imperdibile offerta su Amazon. L'eccezionale LG OLED55G55LW è disponibile oggi al prezzo scontato di 1.898,99€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 2.299€. Un prezzo che rappresenta il minimo storico per questo modello di punta della gamma OLED evo AI G5 del 2025.

Vedi offerta su Amazon

LG OLED evo AI 55", chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV 4K da 55 pollici non è solo uno schermo di alta qualità, ma un vero concentrato di innovazione tecnologica. Il merito va al nuovo processore α11 Gen2 con AI, capace di ottimizzare ogni fotogramma in tempo reale grazie a una gestione intelligente della luminosità, dei colori e della profondità. A completare l'esperienza visiva troviamo la tecnologia Brightness Booster Ultimate, che permette di raggiungere una luminosità fino a tre volte superiore rispetto agli OLED tradizionali di LG.

Uno dei tratti distintivi del modello è il suo design One Wall, pensato per un'installazione a filo muro grazie alla staffa zero-gap inclusa. L'effetto finale è quello di un quadro tecnologico che si integra con discrezione e stile in ogni ambiente moderno. Non manca poi l'integrazione del sistema operativo webOS con AI, arricchito da funzionalità intelligenti come l'AI Search, l'AI Chatbot e l'AI Picture/Sound Wizard, che personalizzano l'esperienza visiva e sonora in base alle vostre preferenze.

Gli appassionati di gaming troveranno in questo TV un alleato perfetto: VRR, G-SYNC, FreeSync e una frequenza fino a 4K@165Hz con input lag ridotto offrono prestazioni fluide e reattive, ideali per i titoli più esigenti. La compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos aggiunge infine un tocco cinematografico, elevando la qualità di visione e ascolto a livelli da sala proiezione.

Attualmente disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, LG OLED55G55LW rappresenta un investimento di valore per chi desidera il meglio della tecnologia TV nel 2025. Un prodotto completo, potente e raffinato, pensato per chi non vuole compromessi. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.