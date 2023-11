Questa stupenda fotocamera istantanea Fujifilm è un AFFARE! Costa solo 99€

Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sulla fotocamera istantanea Fujifilm Instax Square SQ6. Questa fotocamera, che offre funzioni come la regolazione automatica dell'esposizione, modalità selfie, Double Exposure e Macro Mode, è ora disponibile a soli 99,5€, rispetto al prezzo originale di 128€. Questo rappresenta un notevole sconto del 22%! La confezione include anche una tracolla e tre filtri colore per il flash.

Fujifilm Instax Square SQ6, chi dovrebbe acquistarla?

Questa fotocamera è fortemente consigliata a tutti coloro che amano la fotografia e desiderano un prodotto in grado di realizzare scatti istantanei in formato quadrato. In particolare, può essere ideale per i giovani amanti dei selfie, grazie alla sua funzione ottimizzata per tali scatti e alla possibilità di sovrapporre due foto in un solo scatto. È inoltre perfetta per tutte quelle persone che amano scattare foto panoramiche o close-up, date le sue funzioni Macro Mode per scatti ravvicinati e Landscape Mode per foto all'ampio raggio. Con i suoi filtri colore per il flash inclusi, è l'ideale anche per chi ama giocare con i colori e la creatività.

La Fujifilm Instax Square SQ6 è una fotocamera istantanea in grado di stampare foto di formato 62 x 62 mm. Dotata di regolazione automatica dell'esposizione, rileva la luminosità dell'ambiente e si adatta alle condizioni fornendo la giusta velocità dell'otturatore e l'intensità corretta del flash. Propone varie modalità di scatto, tra cui il Selfie Mode, la Double Exposure e la Macro Mode. È inoltre compatibile con le pellicole Fujifilm Instax Square, compresa la Square Black per un forte contrasto di immagini.

Non perdere l'occasione di acquistare la Fujifilm Instax Square SQ6 a meno di 100€ grazie allo sconto del 22%. Si tratta di un'offerta ottima per un prodotto di grande qualità e versatilità. Che siate appassionati di fotografia o semplicemente alla ricerca di un modo originale e divertente per immortalare i vostri momenti migliori, la Fujifilm Instax Square SQ6 è la scelta giusta per voi.

