Questa TV QLED da 55 pollici CROLLA a un prezzo SHOCK! (-165€)

Se siete alla ricerca di una Smart TV che offra un'esperienza visiva ottima senza svuotarvi il portafoglio, allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta attualmente disponibile su Amazon. La TCL 55T7B da 55 pollici, è ora acquistabile a un prezzo di soli 434,00€, grazie a uno sconto di ben 165€ rispetto al prezzo originale, che non poteva arrivare in un momento migliore rispetto alle partite del campionato europeo.

Smart TV TCL 55T7B, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV TCL 55T7B rappresenta un'eccellente scelta per chi desidera immergersi in un'esperienza visiva e sonora di alta qualità, per quel che concerne lo sport e non solo. Infatti è particolarmente consigliata anche per gli amanti del cinema e delle serie TV che cercano immagini brillanti e ricche di dettagli, grazie al pannello QLED Pro che offre colori autentici e sfumature sensazionali. Con la risoluzione 4K e il supporto a Dolby Vision e Atmos il suo setup si conferma completo di tutto, nonostante il prezzo particolarmente contenuto.

E per gli appassionati di gaming, invece, le porte HDMI 2.1 e la funzione ALLM garantiscono sessioni di gioco fluide e reattive, dove ogni millisecondo conta, seppur vada specificato che il dispositivo ha refresh rate di soli 60Hz; ottimo per garantire fluidità ma non per i titoli competitivi. Non mancano le funzionalità Smart, come Google TV, che permette di accedere velocemente a giochi, app e programmi per lo streaming.

In offerta a 434,00€, la Smart TV TCL 55T7B rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un televisore che combini le più avanzate tecnologia di visualizzazione e sonore con anche le funzionalità intelligenti. Risulta ottima sia per quel che concerne sport e intrattentimento, sia per il gaming.

Vedi offerta su Amazon