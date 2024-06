Questo altoparlante Bluetooth è senza compromessi e in SUPER sconto! (-120€)

Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth portatile che unisca design elegante e prestazioni sonore di alto livello, con anche funzionalità fuori di testa, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'altoparlante Bluetooth Bang & Olufsen Beolit 20 è attualmente disponibile a 479,00€, rispetto al prezzo originale di 599,00€, con uno sconto di 120€ quindi è davvero un'offerta ottima!

Altoparlante Bluetooth Bang & Olufsen Beolit 20, chi dovrebbe acquistarlo?

Bang & Olufsen Beolit 20 è indubbiamente l'acquisto perfetto per gli appassionati di musica che non vogliono compromessi in termini di qualità del suono e praticità. Con la sua potente uscita audio a 360 gradi, è ideale sia per gli ambienti interni che esterni, risultando infatti molto facile da trasportare, che di tratti di feste o di setup per vedere un film con gli amici. Grazie alla batteria molto capiente garantisce fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica, con la possibilità di alimentazione con USB-C. A tal proposito, nella parte superiore è presente una stazione di ricarica wireless integrata, evitando quindi ogni tipo di cavo per supportare invece altri dispositivi.

Attraverso l'accoppiamento stereo, chi possiede un Beolit 17 o un altro 20 può facilmente collegare i dispositivi per ottenere un'esperienza sonora ancora più immersiva. A completare il setup non manca una maniglia in pelle conciata al vegetale, perfetta per aggiungere un tocco di stile e praticità, assicurandosi la massima sicurezza durante il trasporto. Questa è garantita anche dal design particolarmente robusto: le dimensioni sono infatti di 23 x 13.5 x 18.9 cm per 2,7 kg.

Ora disponibile a 479,00€, Bang & Olufsen Beolit 20 rappresenta un'eccellente scelta per coloro che cercano un altoparlante Bluetooth portatile con suono potente, lunga durata della batteria e pratiche funzionalità aggiuntive come la ricarica wireless, senza accettare compromessi in nessun aspetto. Grazie al suo design robusto, si adatta perfettamente sia agli ambienti interni che esterni, risultando al contempo resistente ed elegante.

Vedi offerta su Amazon