Questo pack di due prese Smart Tp-Link costa MENO DI 20€!

Se siete alla ricerca di soluzioni smart per rendere la vostra casa più efficiente e connessa, dovreste dare un'occhiata a questa offerta attualmente disponibile su Amazon. Il pack di due prese smart TP-Link Tapo P105 è infatti disponibile per 18,99€, rispetto ai classici 24,99€ a cui viene proposto, con uno sconto che permette di risparmiare circa il 24%.

Prese Smart TP-Link Tapo P105, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pack di 2 prese Smart TP-Link Tapo P105 è l'opzione ideale per chi cerca di rendere la propria abitazione più funzionale e sicura sfruttando la domotica, gestendo gli apparecchi in qualunque luogo direttamente dal proprio smartphone. Il pack è raccomandato proprio per chi desidera avere il controllo dei propri dispositivi a distanza, dai forni ai condizionatori, passando per i termostati.

I dispositivi sono compatibili con Alexa e Google Assistant, principali assistenti vocali in grado di aiutare gli utenti con praticamente tutti gli articoli Smart. Non manca il supporto al Wi-Fi 2,4GHz, per quanto sia assente quello al 5G, ed è bene quindi assicurarvi che la vostra rete sia compatibile prima di procedere con l'acquisto.

Ciliegina sulla torta è l'app Tapo, la quale permette sia su Android che su iOS di gestire le routine di accensione e spegnimento dei dispositivi Smart, migliorando l'efficienza energetica e riducendo i consumi inutili in uffici e abitazioni. È tuttavia possibile sfruttare la modalità assenza per fingere di essere in casa accendendo in maniera casuale vari apparecchi, perfetto per dormire sonni sereni quando si è in vacanza!

Il pack di due Prese Smart TP-Link Tapo P105, disponibile al prezzo di 18,99€, rappresenta un'offerta interessante per chi cerca una soluzione facile e intuitiva per la gestione intelligente della propria abitazione. Grazie alle sue funzionalità di programmazione con l'app Tapo, al supporto al controllo vocale ella geniale modalità assenza, rappresenta un'opzione valida per migliorare la gestione energetica e la comodità del proprio ambiente domestico.

Vedi offerta su Amazon