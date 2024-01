STUPENDO TV Sony Bravia, PERFETTO PER PS5, in sconto del 15%

Chiunque ami apprezzare al massimo i dettagli grafici dei giochi di ultima generazione sulla propria console troverà un alleato perfetto in Sony BRAVIA XR. Questa TV in ultra HD, dotata del potentissimo Cognitive Processor XR, è attualmente in offerta a soli 1.099€ anziché 1.299€, garantendo un risparmio del 15%.

Sony BRAVIA XR, chi dovrebbe acquistarlo?

Sony BRAVIA XR è progettata per offrire un'esperienza cinematografica, sportiva e di gioco straordinaria. Con la modalità a bassa latenza e la mappatura automatica dell'HDR, è ottimizzata per massimizzare il divertimento di chi gioca su PS5, garantendo azioni immediate e una resa cromatica di altissima qualità.

La presenza di HDMI 2.1 e un menu dedicato per le impostazioni di gioco facilitano la personalizzazione dell'esperienza quando si attiva la Modalità Game, automaticamente attivata con la PS5. Oltre alle straordinarie prestazioni per il gioco, il design della TV, con corpo in alluminio e cornice ridotta, aggiunge un tocco moderno al vostro salotto.

Sony BRAVIA XR è anche una smart TV completa di tutte le ultime tecnologie, ideale per chi ama guardare i propri programmi preferiti o immergersi nei dettagli dei videogiochi su PS5. Approfittare dello sconto del 15% è un'opportunità da non perdere, portandovi a casa Sony BRAVIA XR a soli 1.099€. Un investimento che combina prestazioni di alto livello con un notevole risparmio rispetto al prezzo abituale di 1.299€.

