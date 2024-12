Rivoluziona il tuo ufficio e risparmia fino a 350€, dalle sedie alle scrivanie che si adattano a te!

Se siete alla ricerca di soluzioni ergonomiche di alta qualità per il vostro spazio di lavoro, questa iniziativa FlexiSpot rappresenta un'opportunità imperdibile. L'azienda ha infatti lanciato una campagna promozionale che prevede sconti fino a 350€ su tutta la gamma di prodotti per l'ufficio e la casa in vista del Natale, permettendovi di accedere a soluzioni premium a prezzi davvero competitivi.

Offerte FlexiSpot, chi dovrebbe approfittarne?

Dalle scrivanie che rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un prodotto di fascia alta con caratteristiche professionali, fra doppio motore e di una capacità di carico da 125 kg e oltre, nonché sedie ergonomiche personalizzabili, l'azienda si distingue per prodotti stabili e silenziosi durante le regolazioni. Non mancano sistemi di controllo touch che permettono di memorizzare fino a 4 altezze diverse delle scrivanie, adattandosi perfettamente alle esigenze di tutta la famiglia.

Come accennato, le proposte FlexiSpot si estendono anche al mondo delle sedute ergonomiche, con modelli come la sedia BS14 che si caratterizza per il suo supporto lombare adattivo e i braccioli 4D. La qualità costruttiva e i materiali premium garantiscono un comfort prolungato durante le sessioni di lavoro più intense, mentre il design contemporaneo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Per chi cerca il massimo del relax, la poltrona Lotus XC6/XR6 rappresenta un'eccellente scelta grazie al suo meccanismo reclinabile e al poggiapiedi integrato. Il rivestimento in tessuto traspirante e la struttura girevole la rendono perfetta sia per l'ufficio che per gli ambienti domestici.

Con sconti che arrivano fino al 40% sul prezzo di listino, questa campagna promozionale FlexiSpot rappresenta un'occasione unica per investire nel proprio benessere lavorativo. La combinazione di qualità costruttiva, garanzia estesa fino a 20 anni e possibilità di reso gratuito entro 60 giorni rende questi prodotti ancora più interessanti, specialmente considerando l'attuale politica di spedizione gratuita in tutta Italia!

