Roomba e6192: compatto e potente, in sconto a soli 249€

Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot, e non vi va di attendere l'incertezza delle offerte del Black Friday che, come sempre, potrebbero scontare o meno i prodotti più attesi, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, che mette a disposizione a soli 249,90€, un elettrodomestico smaet di grande qualità!

Sul portale, infatti, potrete acquistare l'aspirapolvere robot iRobot Roomba e6192 ad appena 249,90€, contro i 362,30€ del prezzo originale, e dunque con uno sconto del 31% rispetto a quanto richiesto dal produttore il che, considerato tanto il brand, quanto la qualità del prodotto in sé, diremmo che è un'occasione da non perdere!

Roomba e6192, chi dovrebbe acquistarlo?

Efficiente, compatto, e dotato di funzioni smart controllabili via app, Roomba e6192 è una scelta ideale per chiunque cerchi un aspirapolvere robot completo e performante, ma caratterizzato da un prezzo molto abbordabile. Seppur, infatti, è ormai ovvio trovare in giro aspirapolvere robot caratterizzati anche da prezzi al di sotto i 200 euro, qui va sottolineato che si parla di un Roomba, ovvero di quello che è uno dei brand migliori del mercato, i cui prodotti sono frequentemente annoverati tra i top della loro categoria.

Al netto di questo, parliamo di un aspirapolvere robot dotato di funzioni smart e che, in tal senso, potrebbe darvi un utile supporto nella pulizia dei vostri pavimenti, specie in questo periodo in cui si riaffacciano le allergie alle polveri. Potrete infatti controllare le pulizie anche quando lontani da casa, grazie alle funzioni di avvio, pianificazione e controllo tramite smartphone, il che rende l'acquisto ideale per quanti, ad esempio, passano molte ore al di fuori delle mura domestiche, e magari, per questo, hanno difficoltà nel gestire le pulizie quotidiane.

Per quanto riguarda il prezzo, sei si escludono pochi giorni tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, questo specifico modello by iRobot è stato sempre venduto a prezzi superiori a quello attuale, con picchi che hanno toccato anche i 340 euro, ovvero molto prossimi a quello che è il prezzo originale di circa 360 euro richiesti dalla casa madre. In questo senso, è ovvio che l'offerta di oggi sia davvero imperdibile, specie perché, per il suo tempismo, va ideologicamente ad inserirsi tra quelle che sono le offerte Amazon pre-Black Friday (ve ne abbiamo parlato qui), seppur di questo non ci sia effettiva certezza. Questo significa che sì, è possibile pure che al prossimo Black Friday questo prodotto possa costare un po' do meno, ma non ce n'è certezza e, anzi, è addirittura plausibile che essendo in sconto adesso, nei giorni del BF torni a salire di prezzo.

Facile da utilizzare, ed in grado di aspirare anche la più piccola particella di pulviscolo, Roomba e6192 è un aspirapolvere robot pregevole, di cui suggeriamo caldamente l'acquisto. Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, suggerendovi di acquistarlo prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

