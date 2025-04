Samsung lancia la lavatrice che risponde alle chiamate (e costa il 42% in meno)

Samsung ha lanciato una vera rivoluzione nel mondo del bucato con la nuova lavatrice BESPOKE AI Laundry WF90F09C4SU3. Questo elettrodomestico di ultima generazione non solo garantisce prestazioni elevate, ma introduce funzionalità mai viste prima, come la capacità di ricevere telefonate e la connessione al Play Store. Un'innovazione che trasforma la lavatrice in un vero e proprio hub tecnologico per la casa, offrendo un'esperienza senza precedenti. Grazie all'integrazione di intelligenza artificiale, la lavatrice può adattarsi alle vostre esigenze di lavaggio, suggerendo i cicli più adatti e migliorando l'efficienza complessiva.

Vedi offerta

Samsung BESPOKE AI Laundry, chi dovrebbe acquistarla?

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa lavatrice è il prezzo. Con un listino di 1.749€, potrebbe sembrare un investimento considerevole, ma Samsung ha deciso di renderla più accessibile con uno sconto immediato del 42%. Questo significa che potete acquistarla per 999€, un'offerta difficilmente eguagliabile per un elettrodomestico di questa fascia. Considerando le sue caratteristiche all'avanguardia e la durata nel tempo, l'acquisto risulta conveniente per chi desidera un prodotto di alta gamma senza dover affrontare una spesa eccessiva.

Dal punto di vista delle prestazioni, la BESPOKE AI Laundry non delude: la sua efficienza energetica raggiunge un valore fino al 55% superiore rispetto alle già migliori lavatrici in classe A, permettendovi di risparmiare sulla bolletta elettrica senza compromettere la qualità del lavaggio. Il display LCD touchscreen da 7" rende l'utilizzo ancora più intuitivo, suggerendo cicli adatti alle vostre abitudini e fornendo statistiche dettagliate sui consumi dopo ogni lavaggio. Un sistema intelligente che ottimizza il bucato in base alle vostre necessità periodiche e stagionali, riducendo lo spreco di acqua e detersivo. Grazie a queste funzioni, la gestione del bucato diventa più efficiente e sostenibile, contribuendo anche a un minore impatto ambientale senza sacrificare la pulizia e la freschezza dei capi.

Ma ciò che rende davvero unica questa lavatrice è la sua interattività. Con la possibilità di ricevere chiamate e connettersi al Play Store, apre le porte a nuove funzionalità che vanno ben oltre il semplice lavaggio. Immaginate di poter gestire le vostre playlist preferite mentre fate il bucato o rispondere a una telefonata senza interrompere le vostre attività. Samsung ha davvero portato l'innovazione a un nuovo livello, trasformando un elettrodomestico tradizionale in un assistente domestico multifunzionale.

Vedi offerta