San Valentino a misura di coppia: sconto sui LEGO per costruire insieme nel relax

San Valentino è l’occasione perfetta per trascorrere del tempo insieme alla propria dolce metà, e quest’anno Feltrinelli propone una proposta originale e divertente. Se siete alla ricerca di un modo speciale per celebrare questa ricorrenza, l'idea di costruire insieme un set LEGO può offrire un’esperienza unica e rilassante. Con l’offerta speciale di Feltrinelli, infatti, è possibile acquistare una selezione di set LEGO scontati, ideali per creare qualcosa di speciale in compagnia del proprio partner.

Feltrinelli e LEGO a San Valentino, perché approfittarne?

L’iniziativa promossa dallo store Feltrinelli è valida esclusivamente online, offrendo sconti fino al 15% su una selezione di set LEGO, disponibili in pronta consegna. Tra i prodotti in offerta ci sono set perfetti per la giornata di San Valentino, come il LEGO Icons 10328 e il LEGO LEL Seasons and Occasions 40638, che permettono di immergersi in un’attività creativa e rilassante. Un modo ideale per lasciarsi trasportare dalla fantasia, senza fretta, mentre si costruisce qualcosa di speciale da mostrare o conservare insieme.

Un ulteriore vantaggio dell’offerta è che è possibile acquistare un massimo di 3 pezzi per ogni prodotto incluso nell’offerta, consentendo così di scegliere tra una varietà di set senza preoccuparsi troppo delle quantità. Tuttavia, è importante sapere che la promozione è valida solo fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il 9 febbraio. Si consiglia, dunque, di non perdere l’opportunità di approfittare di questa promozione prima che termini.

Per gli amanti dei LEGO e per le coppie in cerca di un’idea originale per festeggiare San Valentino, Feltrinelli offre quindi un’occasione imperdibile. Costruire insieme non solo rappresenta un momento di gioco, ma anche di condivisione, creando ricordi e pezzi unici che possono diventare simbolo del legame tra i due partner. Non resta che scegliere il set preferito, entrare nell’universo LEGO e rendere speciale questo San Valentino.

