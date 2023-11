Sconto FOLLE su questo kit con 2 telecamere di sicurezza eufy! (-41%)

È ufficialmente cominciato il quarto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un prodotto in particolare perfetto per chi desidera migliorare la propria sicurezza domestica. Il kit con due telecamere di sorvrglianza eufy e un hard disk per archiviare le registrazioni, infatti è in offerta ad appena 159,99€ invece di 269,99€. Questo significa che potrete risparmiare oltre il 40%: non fatevi scappare questa incredibile offerta, ottenendo sicurezza e qualità a un prezzo imbattibile!

Kit di sorveglianza eufy, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit per la sorveglianza eufy è un acquisto particolarmente consigliato a tutti coloro che cercano una soluzione affidabile e priva di costi mensili per monitorare la propria abitazione o il proprio ufficio, sia internamente che esternamente. Grazie alla risoluzione 2K, le videocamere permettono un controllo dettagliato dell'area circostante, fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo ogni singolo dettaglio. La durata della batteria fino a 180 giorni consente, inoltre, di dimenticarsi delle molteplici ricariche e di godere di un servizio continuo e impermeabile a tutte le condizioni atmosferiche grazie alla protezione IP67.

Inoltre, le videocamere sono dotate di tecnologia di visione notturna e di rilevazione umana, permettendovi di ricevere notifiche direttamente nello smartphone o nel vostro assistente vocale qualora vengano rilevati movimenti sospetti. La ciliegina sulla torta è poi l'hard disk da 16GB, che vi consentirà di archiviare in modo sicuro fino a 3 mesi di registrazioni.

Questa offerta per il kit eufy è davvero un'occasione da non perdere: da 269,99€ a soli 159,99€ potrete rendere la vostra casa o ufficio molto più sicuri senza dover sostenere costi mensili aggiuntivi. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

