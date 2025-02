L'interruttore smart che puoi installare in tutte le case, oggi a pochissimi euro

Oggi, la tecnologia smart ha reso possibile automatizzare numerosi aspetti della vita quotidiana, compresa la gestione degli elettrodomestici e delle apparecchiature domestiche. Shelly Plus 1 è un interruttore intelligente senza fili che si propone di semplificare il controllo di diversi dispositivi, a un prezzo estremamente conveniente. Amazon ha rilasciato un'offerta imperdibile su questo prodotto, mettendolo in vendita a soli 19,99€, con due pezzi inclusi. Un'opportunità unica per trasformare qualsiasi casa in una smart home, senza dover spendere una fortuna.

Shelly Plus 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Shelly Plus 1 è progettato per essere un interruttore versatile, capace di automatizzare una vasta gamma di dispositivi. Grazie alla sua potenza (16A) e alla possibilità di controllo remoto tramite l'app Shelly Smart Control, è possibile gestire luci, riscaldamento, sistemi di sicurezza, porte del garage e prese di corrente, ovunque ci si trovi. La grande facilità di installazione e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per adattarsi a qualsiasi quadro elettrico o alloggiamento di un interruttore a parete. Con Shelly Plus 1, ogni angolo della casa può diventare intelligente in un clic.

Uno dei punti di forza di Shelly Plus 1 è la sua capacità di gestire programmazioni e scene personalizzate, permettendo un notevole risparmio energetico. Grazie alla funzione timer, è possibile programmare lo spegnimento automatico delle luci o la gestione di altri dispositivi a orari specifici. Inoltre, la possibilità di creare scenari personalizzati, che combinano più dispositivi Shelly per attivare azioni automatizzate, rende l’esperienza ancora più comoda e su misura per le esigenze individuali.

L’app Shelly Smart Control consente di monitorare e controllare facilmente tutti i dispositivi Shelly da remoto, inviando notifiche in tempo reale per tutti gli eventi automatizzati. In questo modo, la gestione della casa intelligente diventa semplice, accessibile e, soprattutto, conveniente, grazie a prodotti come Shelly Plus 1.

