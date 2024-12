Sicurezza totale per tutta la famiglia: Norton 360 Deluxe con MEGA SCONTO del 71%!

Se state cercando una soluzione completa per proteggere i vostri dispositivi e la privacy online, questa offerta su Norton 360 Deluxe è imperdibile. Il pacchetto è disponibile a soli 34,99€ invece di 104,99€ per il primo anno, con uno sconto del 71% sul prezzo di rinnovo.

Norton 360 Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton 360 Deluxe è la soluzione ideale per famiglie e utenti che necessitano di proteggere più dispositivi. Con una singola licenza è possibile proteggere fino a 5 dispositivi tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet, offrendo una suite completa di strumenti per la sicurezza digitale.

Il pacchetto include un potente antivirus in tempo reale con protezione contro malware, ransomware e minacce zero-day, affiancato da una VPN illimitata per la navigazione anonima e sicura. La funzionalità di backup nel cloud da 50GB permette di salvare documenti importanti, mentre il Password Manager aiuta a gestire le credenziali in modo sicuro.

Un punto di forza è il sistema di Protezione minori che permette di monitorare e gestire le attività online dei più piccoli. Il Dark Web Monitoring avvisa se le informazioni personali vengono trovate nel Dark Web, mentre SafeCam protegge la webcam del PC da accessi non autorizzati.

A soli 34,99€ per il primo anno, Norton 360 Deluxe rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca una protezione completa per tutta la famiglia. La combinazione di funzionalità avanzate e garanzia soddisfatti o rimborsati di 60 giorni lo rende un acquisto sicuro e consigliato.

