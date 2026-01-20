Gli Australian Open 2026 si stanno svolgendo a Melbourne Park, il primo Slam dell’anno tennistico, iniziato ufficialmente il 18 gennaio 2026 e in programma fino al 1° febbraio 2026 a Melbourne, Australia. Il campione italiano Jannik Sinner, numero 2 del mondo e detentore del titolo, continua il suo percorso di difesa del titolo in un tabellone competitivo, con il secondo turno che lo vede opposto all’australiano James Duckworth.

Orario del match e dove vederlo

In Italia la copertura dell’Australian Open 2026 è esclusiva dei canali Eurosport, che detengono i diritti di trasmissione dell’intero torneo. I match, inclusa la sfida Sinner vs Duckworth, sono disponibili in diretta esclusivamente in streaming attraverso le piattaforme che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Le principali modalità attive per gli spettatori italiani sono:

Discovery+: streaming live con tutti i campi e sessioni, visibile su smartphone, smart TV e browser.

streaming live con tutti i campi e sessioni, visibile su smartphone, smart TV e browser. HBO Max: con pacchetto sport e accesso ai canali Eurosport.

con pacchetto sport e accesso ai canali Eurosport. DAZN: offre i canali Eurosport inclusi, compresi quelli aggiuntivi (fino a 6 finestre).

offre i canali Eurosport inclusi, compresi quelli aggiuntivi (fino a 6 finestre). TIMVision: con pacchetto sport e dirette.

con pacchetto sport e dirette. Prime Video Channels: con abbonamento ai canali Eurosport.

Al momento non è prevista la trasmissione su canali in chiaro o tradizionali, ed Eurosport non è più disponibile su Sky o Now in Italia.

A causa del fuso orario con Melbourne (10 ore in più rispetto all’Italia), i match principali degli Australian Open vengono spesso trasmessi nelle ore mattutine italiane. Al momento della nostra scrittura, la partita Sinner vs Duckworth del 22 gennaio non ha ancora un orario stabilito.

Precedenti tra Sinner e Duckworth

La sfida tra Jannik Sinner e James Duckworth non è la prima: i due si sono già affrontati in 3 occasioni ufficiali nel circuito ATP, con Sinner avanti 2 vittorie a 1 nel conto degli head-to-head. L’ultimo confronto risale al torneo di Sofia nel 2021, dove Sinner si impose 7-6(4), 6-4.

Duckworth è un giocatore esperto e molto combattivo, noto per il suo gioco solido da fondo e la capacità di tirare fuori il massimo sulle superfici veloci come il cemento di Melbourne. L’incontro di secondo turno agli Australian Open può rappresentare per lui un’occasione per imporre ritmo fin dalle fasi iniziali, mentre per Sinner è fondamentale cominciare bene la sua difesa del titolo.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall'Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì. Questo è utile per seguire match in diretta, soprattutto se il tuo abbonamento italiano non funziona all'estero.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.