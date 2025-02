Sorveglianza 24/7 senza preoccupazioni con Ring Pro a energia solare, oggi a META' PREZZO! -54%

Se siete alla ricerca di una videocamera di sorveglianza per esterni che unisca sicurezza avanzata e risparmio energetico, non potete perdervi questa straordinaria offerta su Amazon. La Ring Pro a energia solare è disponibile a soli 109,99€, con uno sconto eccezionale del 54% rispetto al prezzo più basso recente di 239,98€. Un'occasione imperdibile per proteggere la vostra casa con una tecnologia di sorveglianza all'avanguardia.

Ring Pro, chi dovrebbe acquistarla?

Ring Pro a energia solare è la soluzione ideale per chi desidera una sorveglianza efficace e senza pensieri. Grazie al video HDR 1080p, potrete monitorare ogni dettaglio con una nitidezza eccezionale, sia di giorno che di notte, grazie anche alla visione notturna a colori. La comunicazione bidirezionale con Audio+ vi consente di interagire in tempo reale, offrendo un ulteriore livello di sicurezza.

Una delle caratteristiche più innovative di questa videocamera è la rilevazione di movimento 3D con vista dall’alto, che vi permette di individuare con precisione quando e dove inizia un evento di movimento. Questa funzione avanzata, combinata con la mappatura delle zone di attività, garantisce un controllo totale sugli spazi esterni.

Facile da installare grazie al design "fai-da-te", Ring Pro può essere posizionata su superfici piane o montata su pareti esterne per una sorveglianza costante. Inoltre, la connessione Wi-Fi dual-band assicura una trasmissione dei dati stabile e veloce.

L’alimentazione solare è un altro grande vantaggio: la videocamera si ricarica quotidianamente con la luce del sole, riducendo la necessità di interventi di manutenzione e garantendo un funzionamento continuo. Con l'abbonamento opzionale a Ring Home, avrete a disposizione 30 giorni di prova gratuita per salvare i vostri video fino a 180 giorni, ricevere avvisi personalizzati e molto altro.

Approfittate ora di questa incredibile offerta su Amazon per proteggere la vostra casa con la tecnologia di sorveglianza più avanzata, a un prezzo davvero imperdibile. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori videocamere di sorveglianza wi-fi per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon