Sostieni ora questa centrale elettrica e ad agosto la paghi la metà

Se siete alla ricerca di una centrale elettrica innovativa, potente e sostenibile, la Bluetti Apex 300 rappresenta un’occasione da non perdere. Attualmente in campagna su Indiegogo, chi deciderà di sostenerla ora potrà approfittare di uno sconto eccezionale: pagandola soltanto 1.063€ anziché 2.126€, con spedizione stimata ad agosto. È bene affrettarsi: al momento le richieste hanno già raggiunto quota 132 su 300, e una volta esaurita questa prima fase, lo sconto si ridurrà. Offerte speciali sono disponibili anche per le versioni in bundle, rendendo ancora più conveniente l’investimento.

Bluetti Apex 300, chi dovrebbe acquistarla?

L’Apex 300 si distingue per la sua capacità di accumulo di 2.764,8 Wh e una potenza continua di 3.840W, il tutto in un sistema completamente plug-and-play. Grazie alla struttura modulare, è possibile collegare fino a tre unità in parallelo, raggiungendo una potenza totale di 11.520W e una capacità espandibile fino a 58.000 Wh. Questo la rende perfetta sia per affrontare emergenze domestiche sia per l’uso in ambienti remoti o in mobilità. Non serve alcuna competenza tecnica per iniziare: l'esperienza d'uso è immediata, intuitiva e su misura delle vostre esigenze.

Oltre alla potenza, l’efficienza dell’Apex 300 è uno dei suoi maggiori punti di forza. Il consumo in standby è di soli 20W, riducendo gli sprechi e prolungando l’autonomia di dispositivi essenziali. Quando abbinata al regolatore di carica solare SolarX 4K da 500V/4.000W, si può raggiungere un ritorno sull’investimento in appena due anni. Inoltre, grazie alla funzione Peak Load Shifting gestita via app Bluetti, è possibile ottimizzare automaticamente i consumi elettrici, sfruttando le fasce orarie meno costose. In breve, un sistema pensato per farvi risparmiare energia e denaro.

Per chi desidera un impianto personalizzabile, l’Apex 300 offre soluzioni per il fai da te, come l’HUB D1 con porta Anderson 12V/50A e il caricatore da alternatore per auto, ideale per i viaggiatori. Alimentata dalla tecnologia UltraCell e progettata per durare oltre 6.000 cicli di ricarica, garantisce fino a 17 anni di utilizzo quotidiano. Compatta, modulare e versatile, è perfetta per ogni scenario: dalla casa al camper, fino alla baita isolata. Sostenendola oggi, potrete essere tra i primi a portare a casa il futuro dell’energia, e a metà prezzo.

