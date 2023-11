Super OFFERTA su iRobot Roomba 692! Lo paghi solo 179€

Se siete alla ricerca di un compagno ideale per le pulizie di casa, specie qualora passiate molte ore della giornata fuori dalle mura domestiche, ed abbiate il desiderio di automatizzare il processo di pulizia, allora diremmo che questa offerta del Black Friday Amazon è decisamente quello che fa per voi, giacché in queste ore è in sconto sullo store l'ottimo aspirapolvere robot Roomba 692, ribassato ora del 31%, e dunque disponibile ad appena 179,90€, in quella che è un'offerta davvero imperdibile!

Roomba 692, chi dovrebbe acquistarlo?

L'aspirapolvere robot Roomba 692 è il robot ideale da acquistare per chiunque non ne abbia mai avuto uno, e desideri ora scoprire la comodità di un sistema di pulizie automatizzato. Questo non solo perché parliamo di un ottimo robot, ma anche e soprattutto perché parliamo di un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo ideale, che con i suoi attuali 179,90€ (e specie considerando la qualità ed il nome del brand), rappresenta certamente una delle opzioni migliori del mercato, anche al netto di una concorrenza agguerrita sul fronte dei prezzi.

Dotato di un sofisticato sistema di pulizia a 3 fasi, Roomba 692 è in grado di ripulire qualsiasi tipologia di superficie, e grazie alla sua tecnologia di navigazione iAdapt, è in grado di muoversi in modo intelligente attraverso la vostra casa, ottimizzando i tempi di pulizia ed anche la relativa accuratezza. Dotato, inoltre, di spazzole multi-superficie che garantiscono una pulizia completa, questo robot è persino compatibile con i sistemi domotici Amazon Alexa e Google, e grazie ad una comoda app associata, potrà essere avviato e monitorato anche a distanza, così che al vostro rientro casa sia pulita senza intralci.

Parliamo, in sintesi, di un robot ideale da acquistare, specie in occasione degli sconti di questo Black Friday che, con questo ottimo sconto del 31%, rende l'acquisto di questo companion per le pulizie domestiche davvero irrinunciabile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

