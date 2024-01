MINIMO STORICO su questa ciabatta smart! Oggi vi costa meno di 30€

Per una casa connessa e sicura, è essenziale non solo avere i migliori dispositivi compatibili con Alexa, ma anche dotarsi di una ciabatta smart. Questa consente di controllare gli elettrodomestici connessi tramite la voce, offrendo un'alternativa comoda all'uso tradizionale dell'interruttore. Meross rappresenta un marchio affidabile in questo settore e attualmente propone su Amazon la sua ciabatta smart con 4 prese e 4 porte USB a un prezzo scontato. Potete acquistarla a meno di 30€ sfruttando un doppio sconto. Per beneficiare di questa offerta, ricordatevi di selezionare il coupon del 10% disponibile sulla pagina del prodotto durante l'acquisto.

Ciabatta smart Meross, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli amanti della domotica e per chi desidera una casa sempre più connessa, la ciabatta smart Meross rappresenta una soluzione ottimale. Comoda e versatile, questa multipresa intelligente vi catturerà con la sua capacità di collegare simultaneamente 4 dispositivi elettronici e altrettanti tramite USB, con il plus di proteggerli da sovraccarichi. Ideale per chi vuole controllare lampade, televisori o elettrodomestici con semplicità, sia attraverso la voce sia tramite un'app intuitiva, senza rinunciare allo spazio.

Offrendo un controllo individuale e un design compatto, si adatterà a qualsiasi ambiente domestico. Inoltre, la funzione timer e la facile integrazione con Alexa e Google Home soddisferanno le esigenze di programmazione per acquari, elettrodomestici e molto altro, senza temere l'oblio o la perdita di memoria in caso di blackout.

Ovviamente è disponibile l'app dedicata, tramite la quale gestire la programmazione e personalizzare il tutto. A meno di 30€ rispetto al prezzo medio di 37,51€, questa ciabatta smart si rivelerà un ottimo investimento per una casa più efficiente e connessa. Ve la consigliamo anche per la sua qualità costruttiva, facilità d'uso e affidabilità nel tempo.

Vedi offerta su Amazon

