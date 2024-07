SUPER sconto set LEGO Disney il Palazzo di Ghiaccio di Elsa! (-13%)

Appassionati di LEGO a tema Disney, non potete assolutamente farvi scappare il set LEGO Disney il Palazzo di Ghiaccio di Elsa è in offerta su Amazon per soli 83€, anziché il prezzo originale di 95€, permettendo di risparmiare il 13% sull'acquisto. Questo fantastico set regala a bambini e anche ad adulti la possibilità di immergersi nel mondo di Frozen, ricreando il famoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa con dettagli autentici e personaggi amati come Elsa, Anna, Kristoff e Olaf.

Set LEGO Disney Il Palazzo di Ghiaccio di Elsa - per rivere la magia del film

Il set LEGO Disney il Palazzo di Ghiaccio di Elsa rappresenta un'opportunità ideale per bambine e bambini dai 6 anni in su, che sono amanti del mondo Disney e in particolare del film Frozen. Oppure, se siete appassionati di Disney, è l'occasione giusta per allargare la vostra super collezione a un prezzo incredibile! Grazie alla presenza di mini action figure e di una varietà di dettagli ispirati direttamente al film, come le porte apribili e il lampadario che cade, potrete immergervi completamente nelle storie di Arendelle, rivivendole o inventando nuovi intriganti episodi.

Non solo è un fantastico modo per tenere impegnati i bambini in attività ludiche ed educative, ma rappresenta anche un'idea regalo ideale per tutti i giovani (e non giovani) fan di Frozen. L'aggiunta della renna giocattolo e delle varie funzionalità interattive assicura che ogni momento di gioco sia ricco di sorprese e divertimento. Il prezzo di 83€, rispetto al prezzo originale di 95€, lo rende un acquisto ancora più attrattivo. L'app LEGO Builder inoltre p a totale disposizione di bambini e adulti durante il montaggio, rendendo l'esperienza ancora più accessibile e gratificante.

Con il palazzo di ghiaccio a tre livelli e una torre, insieme alle mini bamboline di Elsa, Anna, Kristoff e il pupazzo di neve Olaf, i giochi di fantasia diventano realtà. I piccoli fan possono aprire e chiudere le porte del palazzo oppure aggiungere ulteriore magia grazie alla slitta - disponibile per attività dinamiche col set - e un lampadario che cade, attivabile tramite leva, per ricreare scene del famoso film Disney. Vi consigliamo l'acquisto per far rivivere a casa vostra la magia di Frozen!

