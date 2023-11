Super SCONTO su questa friggitrice ad aria COSORI ultra capiente! (-21%)

Tra le numerose offerte del Black Friday, estese fino al 27 novembre, consigliamo a coloro che sono alla ricerca di una friggitrice ad aria smart di cogliere l'opportunità di acquisto relativa alla COSORI Air Fryer 6,4L, ora disponibile a soli 149,99€ grazie a uno sconto del 21%.

COSORI Air Fryer 6,4L, chi dovrebbe acquistarla?

Questa friggitrice targata COSORI è l'accessorio da cucina ideale per chi ama cucinare a casa ma cerca anche praticità e versatilità. A 149.99€ diventa un prodotto consigliato per tutte le famiglie, merito anche del suo cestello da oltre 6 litri, che può contenere fino a 1.8kg di patatine o addirittura un pollo intero. Tramite una connessione Wi-Fi, sarà possibile controllare la cottura in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, rendendo la vita in cucina molto più semplice. Non la classica friggitrice ad aria quindi, ma un modello che soddisferà anche l'utente più tecnologica.

Parlando dal punto di vista tecnico, questa friggitrice COSORI è un prodotto innovativo. Dotata di una doppia resistenza riscaldante sia superiore che inferiore, e di sensori NTC doppi, garantirà una cottura precisa ed efficace. Inoltre, la sua tecnologia 360Thermo IQ consentirà una distribuzione omogenea del calore per una cottura più veloce e uniforme. Il tutto, senza rinunciare alla facilità di pulizia, dato che il cestello esterno e la piastra sono lavabili in lavastoviglie.

Insomma, una delle tante opportunità da non perdere durante questo Black Friday, da cogliere al volo anche per chi vuole anticiparsi i regali di Natale, dove spesso spiccano proprio le friggitrici ad aria tra i prodotti più ambiti. Con un prezzo di 149.99€ rispetto agli originali 199.99€, non solo potrete avere a disposizione un apparecchio di altissima qualità e tecnologia, ma anche un insostituibile alleato in cucina, capace di rendere ogni pasto semplice da preparare e gustoso da mangiare.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

