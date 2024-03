Super Smart Week Comet: 7 imperdibili prodotti da acquistare ORA!

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'inizio della Super Smart Week di Comet, la nuova promozione che, fino al 20 marzo, vi permetterà di risparmiare su un ampio catalogo di prodotti. Da elettrodomestici a notebook, passando per smartphone, smartwatch, videogiochi e molto altro, l'assortimento è così vasto che per aiutarvi nella scelta abbiamo stilato una lista con 7 delle migliori offerte del volantino.

Di seguito troverete, dunque, alcuni dei migliori prodotti in offerta attualmente sul sito di Comet. Vi ricordiamo che tutti i prodotti possono essere pagati anche in 3 comode rate senza interessi con PayPal, mentre la consegna può essere fatta a domicilio oppure tramite il ritiro nel negozio Comet più vicino a voi.

Super Smart Week Comet: 7 prodotti imperdibili

Scopa elettrica Hoover HF401P

Potente e versatile, la scopa elettrica Hoover HF401P è l'ideale per una pulizia profonda della vostra casa, soprattutto al prezzo scontato di 199,00€ invece di 349,99€. Grazie alla sua spazzola principale progettata per raggiungere ogni angolo con estrema facilità e precisione, questo dispositivo si rivela l'ideale per mantenere pulita la casa senza sforzi. Con un'autonomia di 30 minuti e una potenza aspirante bilanciata, è perfetto per chi abita in spazi fino a 120 mq, garantendo una pulizia approfondita senza la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, per gli amanti degli animali domestici, questo modello rappresenta una valida soluzione grazie alla sua mini turbo spazzola che cattura capelli e peli da cuscini e altre superfici tessili, e alla tecnologia anti-groviglio che previene l'accumulo di peli sulla spazzola. Ma non è tutto: la possibilità di pulire anche i pavimenti più delicati senza graffiarli la rende una scelta azzeccata per chi desidera prendersi cura della propria casa nei minimi dettagli.

Macchina caffè Nespresso Inissia

La Nespresso Inissia, in offerta a 129,00€ invece di 180,00€, unisce il piacere di un espresso di alta qualità alla praticità di una soluzione "tutto in uno", rendendola ideale per coloro che desiderano gustare un caffè aromatico senza rinunciare alla comodità e allo spazio in cucina e con un notevole risparmio rispetto a molte altre macchine per il caffè a capsule. Con le sue dimensioni compatte e il design innovativo, questa macchina si distingue per la sua facilità d'uso grazie al sistema Flow Stop. In soli 25 secondi, la macchina eroga il vostro caffè preferito, che potrete scegliere tra espresso o lungo, regalandovi un'esperienza degna di un barista direttamente nella vostra cucina. Incluso nella confezione è anche l'Aeroccino, un comodo accessorio con cui realizzare la perfetta schiuma per il cappuccino.

Auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro

I Galaxy Buds2 Pro sono auricolari senza fili di alta qualità, posizionandosi senza dubbio tra i migliori modelli sul mercato. Offrono, infatti, un'eccezionale qualità del suono grazie all'audio Hi-Fi a 24 bit, che assicura un'acustica cristallina e piacevole, indipendentemente dal tipo di contenuto o genere musicale riprodotto. Inoltre, il supporto alla tecnologia multicanale Direct con la funzione Dolby Head Tracking offre un audio spaziale a 360 gradi, sincronizzando i movimenti della testa con il suono per un'esperienza coinvolgente e immersiva mai vista prima su auricolari. Dotati poi di un potente sistema di cancellazione del rumore, supportato da 3 microfoni in grado di individuare ed eliminare efficacemente il rumore circostante, inclusi suoni leggeri come il vento, i Galaxy Buds2 Pro sono anche estremamente comodi ed ergonomici.

HP Victus 15

Tra i notebook da gaming disponibili in offerta c'è un modello HP che riteniamo particolarmente interessante per le sue potenti prestazioni. Attualmente disponibile a 1.099€ invece di 1.349€, l'HP Victus 15 è un vero affare: equipaggiato con il processore Intel Core i7-13700H, capace di raggiungere velocità fino a 5,0 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, questo dispositivo vanta anche 24 MB di cache L3, supportato da 14 core e 20 thread. Il notebook presenta inoltre uno schermo FHD e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 dedicata. Questa combinazione assicura immagini mozzafiato e prestazioni grafiche di alto livello, consentendo di godere appieno dei giochi più impegnativi senza problemi di fluidità o dettagli visivi.

Xiaomi Redmi A2

Il Redmi A2 rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano prestazioni di buon livello senza dover investire cifre elevate come per i migliori smartphone disponibili sul mercato, essendo disponibile ad appena 79,90€ invece di 129,90€. Il suo ampio e nitido display HD+ da 6,52" offre una qualità delle immagini sorprendente, perfetta per godersi video, film e altri contenuti multimediali. Inoltre, grazie alla batteria eccezionale da 5.000 mAh e alla ricarica rapida, il Redmi A2 vi accompagnerà per l'intera giornata senza problemi, eliminando preoccupazioni riguardo a improvvisi esaurimenti della batteria. Va notato che questo modello presenta anche un design alla moda con un telaio piatto; il pannello posteriore ruvido offre una presa sicura e confortevole, rendendo il telefono piacevole da tenere in mano e resistente persino alle macchie di impronte digitali.

iPhone 15 128GB

L'iPhone 15 è un dispositivo che non ha bisogno di molte presentazioni: si tratta di uno dei nuovissimi dispositivi Apple, lanciati sul mercato lo scorso settembre, il cui prezzo originale sarebbe di 979,00€ e ora in offerta a soli 799,00€. Equipaggiato con il potente chip A16 Bionic, il nuovo iPhone 15 promette prestazioni elevate e una batteria durevole, perfetta per coloro che utilizzano intensamente il loro smartphone durante tutto il giorno. Le innovative funzionalità di sicurezza, come la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite satellite, rendono questo dispositivo indispensabile per i viaggiatori e gli avventurieri che frequentemente si trovano in zone remote. Le prestazioni complete lo rendono inoltre un dispositivo ideale per i creativi, come dimostrato da caratteristiche come il display, un eccellente Super Retina XDR da 6,1 pollici, che assicura una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole; e anche dalle fotocamere, che includono un obiettivo principale da 48MP, arricchito da un teleobiettivo 2x, che consentono di scattare foto ad altissima risoluzione con dettagli sorprendenti.

Xiaomi Smart Band 8 Active

La Xiaomi Smart Band 8 Active è la scelta ideale per coloro che desiderano le funzionalità avanzate di uno smartwatch a un prezzo più accessibile, essendo in offerta a soli 21,90€ anziché 24,99€. Questo dispositivo non solo vi incoraggia a rimanere attivi monitorando la frequenza cardiaca e i passi, ma vi aiuta anche a monitorare il sonno, garantendo un riposo adeguato dopo l'attività fisica. È perfetto per coloro che cercano di migliorare il loro benessere quotidiano, grazie al suo design leggero e resistente all'acqua che lo rende adatto a qualsiasi situazione, che si tratti di essere in ufficio o durante un allenamento sotto la pioggia. Inoltre, grazie alle funzionalità di notifica non perderete mai una chiamata o un messaggio importante. Le notifiche verranno visualizzate sul display ampio da 1,47 pollici, il quale è completamente personalizzabile per quanto riguarda l'aspetto del quadrante e le informazioni mostrate. Infine, con una durata della batteria fino a 14 giorni con una singola carica, la Xiaomi Smart Band 8 Active supera di gran lunga l'autonomia di molti altri smartwatch presenti sul mercato, garantendovi un utilizzo prolungato senza dovervi preoccupare di ricaricare frequentemente il dispositivo.

Garmin Fenix 7

Il Garmin Fenix 7 è senza dubbio uno dei migliori smartwatch per gli sport attualmente disponibili sul mercato. Questo modello rappresenta il vertice della tecnologia nel settore e ora è disponibile su Comet a soli 499€ anziché 699,99€, rendendolo un'opzione molto conveniente considerando le sue prestazioni e le sue caratteristiche avanzate. Dotato di un design raffinato che include un display da 1,3 pollici, una cassa da 47 mm e una lunetta in acciaio inossidabile, questo orologio è sia elegante che resistente. La combinazione di interfaccia touch e pulsanti tradizionali offre un accesso intuitivo a una vasta gamma di funzioni. La batteria di lunga durata del Fenix 7 garantisce fino a 18 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 57 ore con il GPS attivo. Impermeabile fino a 10 ATM, è adatto per l'uso durante le attività sportive in acqua, mentre è dotato di oltre 30 app sportive precaricate, che consentono il monitoraggio avanzato delle performance sportive e la gestione dell'energia attraverso la funzione Stamina. Con le mappe TopoActive Europe e SkiView precaricate, potete esplorare senza limiti e trovare nuove rotte per le vostre avventure. Inoltre, il Wi-Fi integrato consente di aggiornare rapidamente il dispositivo e di sincronizzare i dati senza problemi. Infine, il Fenix 7 offre anche funzionalità smart, tra cui notifiche intelligenti, Garmin Pay per i pagamenti senza contatto, riproduzione musicale senza smartphone e la possibilità di personalizzare l'orologio tramite il Connect IQ Store.

