Tecno Sorprese Comet: 7 offerte che non puoi lasciarti scappare!

Mentre su Amazon le Offerte di Primavera stanno per terminare, Comet ha fatto partire il nuovo volantino chiamato "Tecno Sorprese" che, fino al 3 aprile, vi permetterà di risparmiare su tantissimi prodotti provenienti da ogni categoria del noto store. Dal mondo degli elettrodomestici ai notebook, passando per smartphone, smartwatch, videogiochi e molto altro, l'assortimento è così diversificato che abbiamo deciso di elencare 7 delle migliori offerte disponibili nel volantino, in modo da aiutarvi a trovare immediatamente ciò che fa al caso vostro.

Qui di seguito potrete trovare, dunque, alcuni dei migliori prodotti attualmente in promozione sul sito di Comet. È importante notare che tutti gli articoli possono essere acquistati con il comodo pagamento rateale in tre rate senza interessi tramite PayPal. Inoltre, potete scegliere se ricevere il vostro acquisto comodamente a casa vostra o ritirarlo presso il negozio Comet più vicino a voi.

SAMSUNG NEO QLED 4K 55 "

Il primo prodotto che vi suggeriamo è la smart TV Samsung QLED 4K da 55", uno dei modelli più recenti e avanzati della sua categoria. Dotata della tecnologia Quantum Dot, questa TV è in grado di catturare la luce e restituire colori vibranti e realistici, offrendo un'esperienza visiva eccezionale anche a livelli di luminosità diversi. Grazie a questa tecnologia, è possibile godere di un effetto visivo ultra realistico senza necessità di uno schermo in 8K. Per gli amanti del cinema, questa smart TV è un vero gioiello, offrendo non solo una qualità dell'immagine straordinaria, ma anche un audio di alta qualità che può essere ulteriormente migliorato se abbinato a una soundbar Samsung. Le molte funzionalità smart integrate rendono la riproduzione dei contenuti più veloce e intuitiva, arricchendo l'esperienza d'uso complessiva.

Vedi su Comet

Frigorifero Hisense RS711N4ACE

Tra le offerte Comet vi è anche un grande elettrodomestico di alto livello: l'Hisense RS711N4ACE, un frigorifero di tipo side by side che offre prestazioni eccellenti e una tecnologia avanzata per la conservazione ottimale degli alimenti. Dotato della tecnologia Total No Frost, questo frigorifero mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità, evitando la formazione di ghiaccio e riducendo la crescita di batteri all'interno del vano refrigeratore. Il sistema di ventilazione Multi Air Flow garantisce una distribuzione uniforme dell'aria fredda in tutto il frigorifero, assicurando che ogni alimento sia conservato alla temperatura ideale, indipendentemente dalla sua posizione. Grazie al display touch, regolare la temperatura del frigorifero è semplice e intuitivo, mentre la funzione di allarme porta vi avvisa tempestivamente in caso di porte non correttamente chiuse, contribuendo a evitare sprechi di energia. Con un prezzo scontato a soli 599€ anziché 999€, l'Hisense RS711N4ACE rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca efficienza, affidabilità e tecnologia all'avanguardia nella propria cucina.

Vedi su Comet

Macchina caffè Nespresso Insinnia

La Nespresso Inissia, attualmente in offerta a soli 129,00€ anziché 180,00€, è una scelta ideale per gli amanti del caffè che desiderano un espresso di alta qualità unito alla praticità di una soluzione "tutto in uno". Questa macchina per il caffè a capsule offre un notevole risparmio rispetto ad altre opzioni sul mercato, garantendo al contempo un aroma intenso e una grande comodità. Caratterizzata da dimensioni compatte e da un design innovativo, la Nespresso Inissia si distingue per la sua facilità d'uso grazie al sistema Flow Stop. In soli 25 secondi, è in grado di erogare il vostro caffè preferito, che potrete scegliere tra espresso o lungo, regalandovi un'esperienza degna di un barista direttamente nella vostra cucina. Nella confezione è incluso anche l'Aeroccino, un accessorio pratico che vi permetterà di creare la perfetta schiuma per il cappuccino, aggiungendo un tocco di eleganza alle vostre bevande.

Vedi su Comet

iPhone 15 128GB

L'iPhone 15 è indubbiamente uno dei dispositivi più attesi sul mercato, offrendo una combinazione eccellente di prestazioni avanzate, innovazioni tecnologiche e funzionalità di sicurezza di ultima generazione. Attualmente in offerta a soli 799,00€ anziché 979,00€, rappresenta un'opportunità da non perdere per chiunque sia alla ricerca di un nuovo smartphone di alta qualità. Dotato del potente chip A16 Bionic, l'iPhone 15 assicura prestazioni elevate e una durata della batteria eccezionale, garantendo un'esperienza fluida e senza interruzioni anche durante un utilizzo intensivo. Le innovative funzionalità di sicurezza, come la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite satellite, lo rendono particolarmente adatto per coloro che viaggiano spesso o si avventurano in zone remote, offrendo una tranquillità aggiuntiva in situazioni critiche. Per i creativi, l'iPhone 15 si rivela un compagno ideale grazie al suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. Le fotocamere di alta qualità, tra cui un obiettivo principale da 48MP e un teleobiettivo 2x, consentono di catturare immagini ad altissima risoluzione con dettagli sorprendenti, offrendo infinite possibilità creative per scattare foto e registrare video di alta qualità.

Vedi su Comet

Realme 11 Pro+

Il Realme 11 Pro+ si presenta come uno smartphone di fascia media eccellente: la fotocamera SuperZoom OIS da 200 MP promette di catturare ogni momento con una nitidezza e una ricchezza di dettagli straordinarie, trasformando ogni scatto in un capolavoro visivo. Inoltre, la Selfie Cam da 32MP garantisce selfie chiari e definiti, consentendovi di catturare i vostri momenti migliori con stile. Il display curvo da 120 Hz offre un'esperienza visiva senza pari, con colori vibranti e una fluidità di visualizzazione che vi farà sentire immersi in ogni contenuto. Grazie alla ricarica SUPERVOOC da 100W e alla batteria da 5.000 mAh, potrete utilizzare lo smartphone senza preoccuparvi di rimanere senza energia, garantendovi oltre una giornata di utilizzo senza doverlo collegare alla corrente. E ora, con l'offerta di Comet, potete portare a casa questo ottimo smartphone nella sua versione da ben 512GB a soli 379€ anziché 520€, un risparmio incredibile per un dispositivo così avanzato e versatile.

Vedi su Comet

Xiaomi Smart Band 8 Active

La Xiaomi Smart Band 8 Active rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca le funzionalità avanzate di uno smartwatch a un prezzo accessibile, specialmente considerando l'offerta attuale a soli 21,90€ anziché 24,99€. Questo dispositivo non solo monitora l'attività fisica, ma offre anche strumenti per migliorare il benessere quotidiano, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei passi e del sonno. Il design leggero e resistente all'acqua rende la Xiaomi Smart Band 8 Active adatta a qualsiasi situazione, che si tratti di essere in ufficio o impegnati in un allenamento sotto la pioggia. Inoltre, le funzionalità di notifica vi permettono di restare sempre connessi, senza rischiare di perdere chiamate o messaggi importanti. Il display ampio da 1,47 pollici è completamente personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze, sia per quanto riguarda l'aspetto del quadrante che le informazioni mostrate. Un altro punto forte di questa smart band è la sua eccezionale durata della batteria, che può durare fino a 14 giorni con una singola carica. Questo supera di gran lunga l'autonomia di molti altri smartwatch presenti sul mercato, garantendovi un utilizzo prolungato senza dovervi preoccupare di ricaricare frequentemente il dispositivo.

Vedi su Comet

Garmin Fenix 7

Il Garmin Fenix 7 rappresenta davvero il top di gamma degli smartwatch per gli sport, offrendo prestazioni e caratteristiche avanzate che lo pongono in cima al mercato. E adesso, con l'offerta speciale su Comet a soli 499€ anziché 699,99€, diventa un'opzione estremamente conveniente per gli appassionati di fitness e avventura. Il design raffinato del Fenix 7, con un display da 1,3 pollici e una cassa da 47 mm con lunetta in acciaio inossidabile, lo rende elegante e resistente allo stesso tempo. L'interfaccia touch combinata con i pulsanti tradizionali offre un accesso intuitivo a una vasta gamma di funzioni, garantendo un'esperienza utente ottimale. La batteria di lunga durata è un vero punto di forza, con fino a 18 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 57 ore con il GPS attivo. Questo lo rende ideale per lunghe sessioni di allenamento o avventure all'aperto senza dover preoccuparsi di rimanere senza carica. Impermeabile fino a 10 ATM, il Fenix 7 è adatto per l'uso durante le attività sportive in acqua, e con oltre 30 app sportive precaricate offre un monitoraggio avanzato delle performance sportive e la gestione dell'energia attraverso la funzione Stamina. Le mappe TopoActive Europe e SkiView precaricate permettono di esplorare nuove rotte per le vostre avventure, mentre il Wi-Fi integrato consente di aggiornare rapidamente il dispositivo e sincronizzare i dati senza problemi. Infine, offre anche una serie di funzionalità smart, tra cui notifiche intelligenti, Garmin Pay per i pagamenti senza contatto, riproduzione musicale senza smartphone e la possibilità di personalizzare l'orologio tramite il Connect IQ Store.

Vedi su Comet