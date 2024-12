Trasforma il tuo modo di guardare la TV con questa LG OLED da 55", ora IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di una smart TV che unisca tecnologia all'avanguardia e un design sofisticato, LG OLED55G46LS è ciò che fa per voi. Disponibile su Amazon a soli 1.424€, questa TV di ultima generazione della serie G4S 2024 offre un prezzo ridotto rispetto al precedente di 1.529,54€, rendendo questa offerta un'occasione imperdibile per portare il massimo della qualità visiva a casa vostra. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

LG OLED55G46LS, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED55G46LS è dotata di uno schermo OLED evo da 55 pollici con risoluzione 4K, capace di offrire immagini straordinariamente nitide e colori brillanti. Grazie al processore α11, progettato da LG per ottimizzare immagini e audio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, ogni scena sarà arricchita da dettagli sorprendenti e un suono immersivo.

Uno dei punti di forza di questa smart TV è la tecnologia Brightness Booster Max, che aumenta la luminosità del 30% rispetto ai tradizionali schermi OLED LG. Questa caratteristica, unita al supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos, trasforma ogni film o serie TV in un’esperienza cinematografica, con immagini vivide e un audio che riempie l’ambiente.

Gli appassionati di videogiochi troveranno nella LG OLED55G46LS un alleato ideale. Con quattro porte HDMI 2.1, supporto per 4K@144Hz, G-SYNC, e VRR, garantisce gameplay fluidi e reattivi, riducendo al minimo l’input lag. Inoltre, la piattaforma webOS 24 offre un'interfaccia semplice e intuitiva, con tantissime app di streaming e l'integrazione dell’AI ThinQ per i comandi vocali.

Il design elegante della TV include una pratica base da appoggio, mentre LG garantisce cinque anni di garanzia sul pannello OLED, un’ulteriore conferma dell’affidabilità del prodotto.

Attualmente in offerta su Amazon a soli 1.424€, LG OLED55G46LS rappresenta un’opportunità unica per chi desidera una smart TV di qualità superiore. Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva: regalatevi un’esperienza visiva e sonora senza paragoni.

Vedi offerta su Amazon