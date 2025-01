Tutto lo sport che ami, incluso gli Australian Open, su DAZN a 7,99€

Appassionati di sport? Non potete lasciarvi sfuggire l'offerta esclusiva che DAZN ha lanciato recentemente. Fino al 26 gennaio, infatti, è possibile attivare il piano "Start" di DAZN a soli 7,99€ per il primo mese. Un'occasione unica per accedere a un catalogo ricco di eventi sportivi che spaziano dal tennis al basket, dal volley alla boxe. Con questa promozione, DAZN si conferma come uno dei principali servizi di streaming per gli amanti dello sport, offrendo una varietà di contenuti che soddisfa ogni tipo di fan.

DAZN a 7,99€, perché approfittarne?

Uno degli eventi più attesi di questo inizio anno è senza dubbio l'Open d'Australia, dove Jannik Sinner si prepara a dar battaglia sui campi di Melbourne. Con il piano "Start", potete seguire in diretta le sue partite e tutte le altre emozionanti sfide del torneo. Ma non è solo il tennis ad essere protagonista su DAZN: l’offerta include anche il ciclismo e gli sport invernali, con una selezione curata dai canali Eurosport 1 e 2, garantendo un’esperienza completa per gli appassionati di sport all'aria aperta e invernali.

DAZN non si ferma al tennis. Il piano "Start" dà accesso anche ai più grandi eventi di basket, con la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le principali competizioni internazionali come la Champions League. Inoltre, sono inclusi eventi di livello mondiale come il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women's Eurocup 2025. Per gli amanti del volley, DAZN trasmette le partite della Nazionale sia alla Volleyball Nations League che ai Mondiali, oltre alla Serie A femminile e alla SuperLega. E per chi ama il combattimento, ci sono gli eventi di boxe italiani e di Matchroom, garantendo un mix di adrenalina e passione.

Non solo sport di squadra e individuali: DAZN include anche una selezione di partite di NFL, regalando agli appassionati di football americano l'opportunità di non perdersi neppure una sfida. Non manca infine la UEFA Women's Champions League, per seguire il meglio del calcio femminile. Se amate lo sport a 360°, il piano "Start" a soli 7,99€ al mese è davvero un'opportunità da non lasciarsi scappare. Ma fate in fretta, la promozione è valida solo fino al 26 gennaio.

