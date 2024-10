Xiaomi TV A Pro, un nome che dice tutto: la 65" è davvero "Pro" e ora in offerta a 574€

Se state pensando di aggiungere una smart TV da 65 pollici al vostro soggiorno, non lasciatevi sfuggire l'offerta di Mediaworld! La protagonista è la Xiaomi TV A Pro, uno degli ultimi modelli presentati quest'anno dal marchio. Anche senza aderire al programma Club di Mediaworld, potete trovarla sul sito a soli 574,99€ invece di 749€. Un'opportunità imperdibile per arricchire il vostro intrattenimento con una TV di qualità!

Xiaomi TV A Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Xiaomi TV A Pro è ideale per chi desidera trasformare il proprio soggiorno in una vera e propria sala cinematografica. Grazie al suo innovativo display Quantum Dot, questa TV è in grado di offrire immagini di qualità eccezionale, con una copertura cromatica estesa e 1 miliardo di colori che rendono ogni scena vivida e dettagliata. È consigliata per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono rinunciare a una qualità dell'immagine premium. La presenza dello standard di gamma di colori DCI-P3, solitamente utilizzato nell'industria cinematografica, assicura una resa cromatica autentica e precisa, impreziosendo ogni tipo di contenuto, dai film in 4K alle trasmissioni sportive in diretta.

Non solo immagini mozzafiato, ma anche un'esperienza audio di alta qualità. La Xiaomi TV A Pro è dotata di due altoparlanti da 10W che, combinati con le tecnologie Dolby Audio e DTS-X, offrono un suono stereo immersivo capace di avvicinare l'esperienza di ascolto a quella di un cinema. Per coloro che cercano non solo una TV, ma un vero e proprio centro di intrattenimento domestico, questo modello rappresenta una soluzione ottimale.

Grazie alla connettività avanzata e alla presenza di Google TV, gli utenti possono accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti streaming, controllare la loro smart TV con la voce e godersi programmi, film e musica preferiti con consigli personalizzati. La Xiaomi TV A Pro si rivela così la scelta perfetta per chi non si accontenta in termini di qualità video e audio, e desidera una piattaforma versatile per l'intrattenimento domestico.

