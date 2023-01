Il 2023 è appena iniziato e, per il mondo delle quattro ruote, sono in arrivo tantissime novità: in particolare, sarà il settore delle auto elettriche a registrare il maggior numero di nuovi modelli. Il mercato auto, in particolare in Europa dove è già stato definito il programma per lo stop alla vendita di auto benzina e diesel, ha oramai intrapreso la strada dell’elettrificazione.

I costruttori si stanno adeguando e, a poco a poco, stanno arricchendo la gamma con nuovi modelli a zero emissioni. Nel frattempo, il mercato registra anche l’arrivo di nuovi brand, specializzati in auto elettriche, che provano a seguire l’esempio di Tesla per affermarsi come nuovo punto di riferimento per gli automobilisti.

Nel corso del 2023, quindi, ci saranno tante novità per il settore delle auto a zero emissioni. Di seguito, quindi, andremo ad evidenziare quali sono le 10 auto elettriche più attese del 2023, concentrandoci in particolare sui modelli destinati a registrare il maggior successo commerciale e, quindi, a popolare le strade italiane (e non solo) nel corso dei prossimi anni. Molte di queste auto potranno essere acquistate con gli incentivi auto per le elettriche che anche nel 2023 rappresenteranno un sostegno importante per passare alla mobilità a zero emissioni.

Il mercato, naturalmente, registrerà l’arrivo di decine di nuove auto elettriche nel 2023. Molte di queste andranno ad occupare segmenti molto alti del mercato, andando ad impattare in modo ridotto sull’elettrificazione del mercato. Per il passaggio ad una mobilità sempre più a zero emissioni, invece, un ruolo chiave lo giocheranno modelli più accessibili e destinati a diventare la nuova auto elettrica per la miglior parte degli automobilisti italiani.

Ecco, quindi, quali sono le novità elettriche del settore auto più interessanti del 2023:

Abarth 500 Elettrica

Presentata lo scorso mese di novembre, la nuova Abarth 500 Elettrica rientra, senza dubbio, nell’elenco delle 10 auto elettriche più attese del 2023. L’evoluzione sportiva, firmata dal brand dello Scorpione, della Fiat 500 Elettrica (qui la nostra prova) è chiamata a raccogliere un’eredità pesantissima. La 500 firmata Abarth, infatti, è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di auto sportive. Il passaggio all’elettrico genera nuove sfide che Abarth punta ad affrontare a viso aperto. La Abarth 500 Elettrica può contare su 155 CV di potenza e su di uno 0-100 km/h da 7 secondi. L’edizione di lancio arriva sul mercato a partire da 43 mila euro ma in futuro ci sarà ampio spazio per nuove varianti, sia più economiche che più costose (e potenti). Con la 500 Elettrica inizia ufficialmente il nuovo corso di Abarth che, nel futuro, potrà contare su diversi nuovi modelli a zero emissioni.

Jeep Avenger

La nuova era di Jeep è legata a doppio filo alla mobilità a zero emissioni, in particolare in Europa. Per questo motivo, il progetto della nuova Jeep Avenger ricoprirà un ruolo fondamentale per il brand. Il B-SUV a zero emissioni è già ordinabile (con prezzi da 39,500 euro per la 1St Edition) ma è destinato a registrare una piena diffusione nel corso del 2023, diventando un riferimento della mobilità a zero emissioni anche grazie agli oltre 400 chilometri di autonomia ed al motore da 157 CV oltre che alle dimensioni compatte (con una lunghezza di poco più di 4 metri). La Avenge, disponibile anche in versione termica (la base di partenza è la piattaforma CMP, la stessa utilizzata da Peugeot, Citroen e Opel), è il nuovo modello entry level della gamma Jeep e darà il via alla trasformazione del marchio che, da riferimento del settore delle ibride, punta a conquistare il mercato EV.

Maserati Grecale Folgore

Il futuro elettrico di Maserati sta per iniziare con il lancio della GranTurismo Folgore, supercar a zero emissioni con tre motori per un totale di 1.200 CV di potenza installata. Si tratta, naturalmente, di un progetto “per pochissimi”. Sarà più facile, invece, avvistare in strada la Maserati Grecale Folgore, attesa sul mercato entro fine 2023. La versione elettrica del SUV di segmento D di casa Maserati è destinata a diventare un importante punto di riferimento dell’offerta futura del Tridente. Il ritardo del lancio della Porsche Macan elettrica, posticipata al 2024, potrebbe facilitare la vita alla Grecale Folgore. Nel corso dei prossimi anni, il D-SUV elettrico di Maserati potrebbe diventare il protagonista assoluto del mercato premium a zero emissioni.

Opel Astra

Appuntamento alla prossima primavera con l’apertura degli ordini della nuova Opel Astra elettrica. La proposta di Opel per il segmento C del mercato è destinata a diventare un importante riferimento del mercato, anche grazie alla versione Sports Tourer che punta a colmare un vuoto del settore. La vettura avrà un’autonomia fino a 416 chilometri. Ancora da definire il prezzo ma le potenzialità per un successo commerciale ci sono tutte. Opel ha oramai iniziato la sua trasformazione in un brand a zero emissioni. Un modello come la Astra è inevitabilmente destinato a diventare un riferimento della gamma futura del marchio tedesco.

Peugeot e-308

Tra le 10 auto elettriche più attese del 2023 si ritaglia il suo spazio anche la Peugeot e-308 (qui la nostra prova della plug-in hybrid Wagon), in arrivo nelle varianti hatchback e station wagon e con un’autonomia di circa 400 chilometri e motore da 156 CV (destinato ad arrivare anche sulla e-208). Il progetto, sviluppato in parallelo alla Opel Astra elettrica, rientra nell’obiettivo di creare una gamma elettrificata per l’Europa da parte di Stellantis. Con la nuova segmento C, Peugeot punta a diventare un riferimento sempre più importante della mobilità a zero emissioni dopo gli ottimi risultati ottenuti nel segmento B.

Polestar 2

Il 2023 segna il debutto sul mercato italiano di Polestar. Il brand ha iniziato le operazioni nel nostro Paese nei mesi scorsi ed è pronto ora a diventare un riferimento del segmento premium. Per ritagliarsi il suo spazio, Polestar punta (anche) sulla Polestar 2 (qui la nostra prova), berlina destinata a diventare un importante riferimento della gamma. L’elettrica è già ordinabile, con prezzi da 52.200 euro, fino a 476 CV di potenza e fino a 551 chilometri di autonomia. Dopo la Polestar 2, il brand ha già diversi altri progetti in cantiere ma per una rapida espansione in Europa la berlina ricoprirà un ruolo di primo piano.

Smart #1

Il marchio Smart ha abbandonato le forme ultra-compatte della ForTwo con l’obiettivo di diventare un riferimento della mobilità elettrica. Tra le 10 auto elettriche più attese del 2023, quindi, c’è anche Smart #1. Il crossover compatto del marchio è lungo circa 4,3 metri e viene proposto in diverse varianti con prezzi da circa 40 mila euro e un’autonomia che può arrivare a 440 chilometri. Il modello è già ordinabile ed è destinato a diventare un riferimento della mobilità a zero emissioni nel corso del 2023. Con la Smart #1, il marchio, ora di proprietà per il 50% della cinese Geely, entra in una nuova era e si prepara a creare una gamma completa e totalmente elettrica per conquistare l’Europa.

Subaru Solterra

Nonostante volumi di vendita ridotti, in Italia, Subaru può contare su tanti appassionati in Italia pronti a passare alla mobilità a zero emissioni con il nuovo Subaru Solterra. Il modello, sviluppato in collaborazione con Toyota (e fortemente legato alla Toyota bZ4x che vedremo di seguito) potrebbe rendere Subaru un punto di riferimento della mobilità a zero emissioni. Con una lunghezza di quasi 4,7 metri, una batteria da 71,4 kWh e un sistema dual motor, infatti, il SUV di Subaru ha le carte in regole per affermarsi come nuovo riferimento del mercato.

Toyota bZ4x

Dopo aver conquistato il mercato delle auto ibride, grazie a modelli di grande successo come la Yaris, Toyota guarda ora al mercato delle auto elettriche. Per diventare un riferimento della mobilità a zero emissioni, il costruttore nipponico punta sul nuovo Toyota bZ4x. Il SUV elettrico punta ad offrire fino a 450 chilometri di autonomia, con supporto alla ricarica rapida fino a 150 kW e due varianti di potenza, una da 204 CV con trazione anteriore e una da 218 CV con trazione integrale. Con il nuovo SUV Toyota bZ4x, la casa nipponica punta in alto. Al modello sarà richiesto il raggiungimento di target di vendita significativi con Toyota che deve rafforzare la sua posizione sul mercato delle auto elettriche.

Volkswagen ID.3

La Volkswagen ID.3 è stato uno dei primi passi di Volkswagen nel mercato delle auto elettriche. Il progetto ha ottenuto un successo inferiore alle attese ma ora prepara la riscossa. Nel corso del 2023, infatti, è in arrivo un profondo restyling per la ID.3. Volkswagen curerà vari elementi della sua compatta a zero emissioni, rinnovando il design e il comparto tecnico e, probabilmente, lanciando anche una variante ad alte prestazioni GTX. L’aggiornamento sarà completo tanto da poter considerare la nuova ID.3 come una delle auto elettriche più attese del 2023.