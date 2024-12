BYD smonta il Cybertruck, in arrivo un rivale?

Un Tesla Cybertruck, nello specifico un Cybertruck Foundation Series è stato avvistato in uno stabilimento BYD in Cina: la domanda che sorge spontanea è "perché?". L'ipotesi più probabile è che gli ingegneri della casa cinese vogliano svolgere un lavoro di ingegneria inversa per studiarlo a fondo ed eventualmente creare un loro pickup che possa competere con quello di Tesla. Il video è stato pubblicato sui social media e mostra diverse persone attorno e all'interno del veicolo, intente ad esaminarlo con attenzione.

BYD uno dei fornitori di Tesla, ma è anche un suo competitor: è molto probabile che l'azienda voglia studiare le tecnologie all'interno del Cybertruck ed eventualmente implementare le più interessanti sulle proprie auto, anche nel caso in cui non vadano a sviluppare un concorrente diretto.

Nel mondo dell'automotive non è così strano acquistare veicoli di altri produttori per analizzarli, o effettuare reverse engineering. Il Cybertruck però non è in vendita in Cina, quindi BYD lo ha dovuto acquistare negli Stati Uniti e successivamente importarlo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Pur essendo il pickup elettrico più venduto negli USA, il Cybertruck sta vivendo un momento di crisi, che ha portato Tesla addirittura a fermare la produzione; il traguardo è stato raggiunto grazie al milione di prenotazioni ricevute dal momento dell'annuncio al lancio del veicolo, ma sembra che ora ci siano problemi di domanda, come testimoniano anche i diversi sconti introdotti tramite il programma referral, o i leasing più convenienti rispetto al passato.

L'avvistamento alimenta anche un'altra voce di corridoio, riguardando l'imminente lancio del Tesla Cybertruck sul mercato Cinese, il più grande al mondo grazie ai suoi 26 milioni di veicoli venduti nel 2024. Tesla, però, non ha ancora confermato alcun piano in questo senso, quindi si tratta solamente di supposizioni.

Al di là di queste ipotesi, l'interesse di BYD nel Cybertruck testimonia l'importanza delle tecnologie sviluppate da Tesla per il veicolo, che potrebbero influenzare le strategie dei produttori e la direzione che prenderà il mondo dell'auto elettrica nel prossimo futuro.