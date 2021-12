Cambio di passo in Ferrari: lasciano Boari, Leiters e Ragazzon

Nelle scorse ore Ferrari ha comunicato che tre dei suoi top manager termineranno la loro collaborazione con il Cavallino per seguire nuove opportunità. Al momento non ci sono indiscrezioni in merito ma considerata la presenza di Silk-Faw nella Motor Valley e le recenti assunzioni da parte dell’azienda, non è difficile immaginare un futuro di questo genere, forse anche in altre aziende, per i tre ex manager di Ferrari.

Nicola Boari, Chief Brand Diversification Officer, Michael Leiters, Chief Technology Officer, e Vincenzo Regazzoni, Chief Manufacturing Officer, lasceranno l’azienda il prossimo gennaio. Il neoamministratore delegato, Benedetto Vigna, ha voluto ringraziare i tre membri del Senior Management Team con queste parole: “Il mio sentito ringraziamento va a Michael, Nicola e Vincenzo per il grande contributo che nel corso degli anni hanno dato alla leadership e alla crescita della Ferrari. Grazie anche al loro impegno siamo pronti a cogliere le molte, nuove opportunità di fronte a noi mentre costruiamo la prossima era della nostra straordinaria Società“.

A partire da gennaio 2022, Ferrari darà il via ad un nuovo assetto organizzativo e i ruoli lasciati da Boari, Leiters e Ragazzon saranno coperti da dei “talenti interni” e verranno assunti nuovi specialisti. La nuova struttura favorirà ulteriormente l’innovazione, ottimizzerà i processi e migliorerà la collaborazione sia interna che con i partner.

Grandi novità per il marchio del Cavallino che, come sappiamo, è al lavoro su diversi fronti come ad esempio il famoso SUV Purosangue e la futura elettrica che arriverà nel 2025.