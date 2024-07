Dacia Sandero diventerà un baby SUV per sfidare Grande Panda, i primi dettagli

Dacia ha annunciato piani ambiziosi per il suo prossimo futuro, tra cui il lancio di un nuovo SUV entry-level che sostituirà la Sandero Stepway e sfiderà direttamente la nuova Fiat Grande Panda. Secondo quanto riportato da Carscoops, il debutto del nuovo modello è previsto per il 2027, posizionandosi nel segmento dei B-SUV, particolarmente popolare in Europa e attualmente dominato dalla Volkswagen T-Roc.

La Sandero Stepway ha ottenuto un buon successo, ma è vista più come una hatchback rialzata che come un vero B-SUV. Di conseguenza, Dacia mira a entrare più direttamente in questo segmento con il nuovo modello, progettato per non superare i 4,1 metri di lunghezza, più corto di circa 20 centimetri rispetto al Duster attuale (lungo 4,343 metri). Questo sembra essere una risposta alla Fiat Panda e altre vetture come la Citroen C3, la Jeep Avenger e la Toyota Yaris Cross, tutte molto apprezzate in Europa, soprattutto in Italia.

Dal punto di vista estetico, il nuovo B-SUV di Dacia si ispirerà alle nuove Spring e Duster, mantenendo una certa altezza da terra e il classico paraurti in plastica per una protezione extra. Si prevede che utilizzerà la piattaforma CMF-B del Gruppo Renault e offrirà una gamma di motorizzazioni tradizionali di Dacia, tra cui motori a combustione interna, GPL, mild-hybrid e full-hybrid, con un focus sugli aggiornamenti per migliorare efficienza e consumi.

Dacia non ha ancora pianificato un ingresso nel settore elettrico, preferendo un approccio più cauto. Per quanto riguarda il prezzo, anche se è difficile fare previsioni ora, ci si aspetta che il nuovo modello sia molto competitivo, con listini che potrebbero oscillare tra i 15.000 e i 20.000 euro. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli ufficiali in merito.