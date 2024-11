Guidate sereni risparmiando: questa dash cam è un AFFARE grazie al Black Friday

Se siete alla ricerca di un sistema di videosorveglianza affidabile per la vostra auto, che garantisca riprese in altissima qualità sia di giorno che di notte, questa offerta su Amazon potrebbe interessarvi. Questa dash cam per auto 4K è ora disponibile a soli 99,99€, un prezzo eccezionale per un dispositivo di questa categoria che vi permetterà di documentare ogni vostro viaggio con la massima fedeltà.

Dash cam per auto 4K, chi dovrebbe acquistarla?

Questo sistema di videosorveglianza veicolare rappresenta la soluzione ideale per chi desidera la massima sicurezza durante la guida. Con la sua doppia telecamera in 4K a 60fps per la visuale anteriore e 2.5K per quella posteriore, offre una copertura completa del veicolo. La presenza del GPS integrato permette di tracciare velocità e percorso, mentre il G-Sensor rileva automaticamente eventuali impatti o frenate brusche.

La qualità costruttiva e le caratteristiche tecniche rendono questo dispositivo particolarmente interessante. Il sistema WiFi 5G consente di trasferire rapidamente i filmati allo smartphone, mentre lo schermo IPS da 1.47 pollici garantisce un'ottima visibilità delle immagini in tempo reale. La registrazione in loop e la memoria espandibile fino a 512GB assicurano di non perdere mai momenti importanti, mentre la rotazione a 360° permette di orientare perfettamente l'obiettivo secondo le proprie necessità.

La tecnologia HDR e la super visione notturna garantiscono riprese nitide in qualsiasi condizione di illuminazione, caratteristica fondamentale per un dispositivo che deve funzionare 24 ore su 24. L'installazione risulta particolarmente semplice e la scheda SD da 64GB inclusa permette di iniziare a registrare immediatamente dopo il montaggio.

Attualmente disponibile a 99,99€, questa dash cam per auto rappresenta un investimento intelligente per la sicurezza del proprio veicolo. La combinazione di caratteristiche avanzate, qualità costruttiva superiore e facilità d'uso la rendono una scelta eccellente per chi cerca una soluzione completa di videosorveglianza veicolare. La presenza della memoria inclusa e la possibilità di espansione fino a 512GB garantiscono inoltre una flessibilità d'uso senza precedenti!

Vedi offerta su Amazon