Festa delle Offerte Prime: 7 prodotti che non potranno più mancare nella tua auto

Come saprete, la Festa delle Offerte Prime è arrivata, e con essa anche la possibilità di fare scorta di prodotti indispensabili per la vostra auto a prezzi imbattibili. Che siate automobilisti esperti o guidatori occasionali, ci sono alcuni accessori che non dovrebbero mai mancare nel vostro veicolo per garantirvi comfort, sicurezza e praticità in ogni situazione.

Dalle tecnologie più avanzate per la navigazione, fino ai semplici strumenti che possono fare la differenza in caso di emergenza, questa selezione di 7 prodotti vi aiuterà a migliorare la vostra esperienza al volante. E visto che siamo in piena stagione di grandi promozioni, ogni articolo è stato scelto tenendo ben presente il fattore prezzo. Le offerte indicate sono riservate agli abbonati Amazon Prime, come da tradizione per questo attesissimo evento targato Amazon.

Avviatore batteria

Questo avviatore batteria per auto non dovrebbe mai mancare nel vostro veicolo. Con una potenza di 1500A, può avviare veicoli a 12V, inclusi auto, camion e moto, fino a 30 volte, anche a temperature estreme da -10°C a 50°C. Non è solo un avviatore: funge anche da alimentazione mobile portatile da 26,64Wh e torcia LED multifunzionale con 3 modalità (luce, SOS, allarme), perfetta per le emergenze. La sicurezza è garantita da 8 protezioni integrate e cavi di avviamento resistenti, facili da usare. Compatto e pratico, questo strumento viene fornito con tutto il necessario, oltre a 12 mesi di garanzia e supporto tecnico a vita, per assicurarvi tranquillità in ogni viaggio.

Dash cam

La VANTRUE N5 è la prima dash cam con 4 lenti multi-protezione, dotata di una risoluzione 1944P+1080P+1080P+1080P, garantendo una visione a 360° del veicolo e dei suoi occupanti. La telecamera posteriore permette di monitorare i passeggeri sul sedile posteriore o i bagagli, mentre i sensori Sony STARVIS 2 e i LED IR assicurano immagini chiare anche di notte. Con il WiFi a 5GHz e 12 comandi vocali, potete gestire le registrazioni in modo semplice e veloce, ad esempio dicendo "Blocca il video". La modalità parcheggio con un buffer di 10 secondi garantisce che gli eventi importanti siano sempre registrati, anche prima che accadano. Inoltre, il filtro CPL opzionale e il telecomando wireless offrono un'ulteriore personalizzazione.

Pulitore per interni

ALCLEAR 721IR è il pulitore per interni indispensabile per ogni automobilista. Questo detergente di alta qualità offre una pulizia profonda e inodore, ideale per mantenere il cruscotto e gli interni impeccabili. La formula sciogli-grasso elimina lo sporco da sedili in stoffa e vinile, plastica, tappetini e tappezzeria, senza lasciare aloni. Facile da usare, basta spruzzarlo su un panno in microfibra per ottenere una brillantezza opaca dall’effetto seta. Inoltre, neutralizza odori sgradevoli come nicotina e animali domestici, lasciando un profumo fresco. Con ingredienti biodegradabili e una bottiglia completamente riciclabile, ALCLEAR 721IR è un’opzione sostenibile e un alleato perfetto per preservare il valore della vostra auto.

Cavo ricarica auto elettrica

Questo cavo di ricarica per veicoli elettrici è un accessorio essenziale per ogni automobilista attento. Compatibile con i veicoli elettrici europei grazie al connettore di tipo 2 e alla spina a doppia estremità, offre una potenza di 7,2 kW e una corrente di 32 A per una ricarica rapida ed efficiente. Con i suoi 5 metri di lunghezza, garantisce flessibilità per raggiungere comodamente il punto di ricarica. Realizzato con materiali di qualità e conforme agli standard di sicurezza europei, questo cavo offre protezioni contro sovracorrente, sovraccarico, sottotensione e surriscaldamento, assicurando una ricarica sicura. Facile da usare, è tra gli accessori che non possono mancare nella vostra auto elettrica.

Trasmettitore FM Bluetooth

Il trasmettitore FM Bluetooth LENCENT T25 è un accessorio essenziale per ogni viaggio in auto perché offre streaming musicale cristallino grazie alla riduzione del rumore CVC e alla compatibilità con vari formati audio come WMA, MP3 e FLAC. Potete riprodurre la vostra musica tramite Bluetooth, chiavetta USB (fino a 32GB) o scheda SD (fino a 32GB). Con due porte USB intelligenti per la ricarica simultanea e sicura di due dispositivi, questo piccolo dispositivo garantisce anche chiamate in vivavoce chiare e navigazione vocale precisa. Inoltre, visualizza la tensione della batteria dell’auto e dispone di una luce ambientale blu per un uso facilitato. Con una gamma di frequenze da 87,5 MHz a 108 MHz, questo trasmettitore è un compagno di viaggio indispensabile.

Porta cellulare per auto

Questo porta cellulare è indispensabile per ogni auto perché progettato per garantire comodità e sicurezza durante la guida. Con il suo versatile montaggio 3-in-1, si fissa facilmente su cruscotto, parabrezza e bocchetta dell'aria, adattandosi a diversi veicoli. La ventosa di livello militare e il cuscinetto in gel offrono una tenuta straordinaria, mentre i bracci robusti e il vassoio antigraffio assicurano stabilità e protezione per il vostro smartphone anche su strade dissestate. Compatibile con telefoni come iPhone e Samsung Galaxy, questo accessorio è progettato per adattarsi a telefoni di varie dimensioni. Con un'innovativa clip di sfiato, che impedisce cadute e un pratico pulsante di rilascio rapido, è la soluzione ideale per chi desidera un supporto sicuro e affidabile in auto.

LED per auto

La striscia a LED Winzwon trasforma la vostra esperienza di guida. Con 16 milioni di colori tra cui scegliere, potete creare combinazioni uniche che riflettono il vostro stato d'animo, rendendo ogni viaggio più vivace. Grazie al microfono integrato ad alta sensibilità, le luci danzano al ritmo della musica, creando un'atmosfera coinvolgente e romantica. Facile da installare con la forte colla 3M e progettata con un cavo extra lungo, si adatta a tutti i veicoli mantenendo l'auto pulita e ordinata. Controllabile tramite un’app intuitiva, offre un modo semplice per regolare colori e luminosità. Alimentate via USB e compatibili con 12V, le luci sono perfette per auto, casa e feste, rendendole un must-have che non dovrebbe mai mancare nel vostro.