Gli infotainement di Audi gestiranno le app in autonomia

Audi è al lavoro per implementare i suoi sistemi di infotainement. Entro la fine dell’anno infatti, la casa tedesca aggiungerà un “app store” al proprio sistema operativo, che consentirà di scaricare applicazioni da terze parti, tramite collegamento alla rete dati, senza la necessità di un smartphone che funga da intermediario.

Dopo qualche recente problema avuto proprio con lo sviluppo della parte software nei veicoli elettri di fascia alta del gruppo Volkswagen, (ad esempio la Bentley 100% elettrica arriverà sul mercato un anno più tardi del previsto), Audi è il primo marchio del gruppo a implementare questa tecnologia, sviluppata congiuntamente con Cariad, la software house interna del gruppo. L'app store viene integrato tramite un modulo hardware delle dimensioni di una chiavetta USB, e permette al proprietario di accedere all’app store attraverso il sistema di infotainement.

"Audi è il primo marchio all'interno del Gruppo Volkswagen a introdurre un nuovo negozio per applicazioni di terze parti. Sviluppata da Cariad, questa soluzione, permetterà ai conducenti di Audi non solo di godere di aggiornamenti regolari del software, ma anche di un sistema di infotainment ancora più personalizzato”, ha commentato Oliver Hoffmann CEO dell'azienda.

Il sistema potrà quindi essere personalizzato, un po’ come si fa con le schermate di home degli smartphone, aggiungendo app di vari tipi, tra cui il meteo, le notizie, sistemi di navigazione e musica. Ma Audi è già al lavoro per ampliare il catalogo. Alla voce musica saranno presenti infatti app famose come Amazon Music e Spotify.

I clienti avranno anche accesso all'ultima versione dell'app Alexa. Un vantaggio assolutamente indiscutibile di questa nuova tecnologia, è che consente di non dover tenere sullo smartphone app che utilizzeremmo solo in auto. E inoltre, pur dimenticando il telefono a casa, non si dovrà rinunciare all’app preferita, perché questa sarà già presente sull’auto.

Il risvolto della medaglia, meno entusiasmante, è che questa funzionalità non sarà gratuita. Il collegamento alla rete dati potrà avvenire solo con una scheda eSIM (ovvero embeddedSIM, una scheda virtuale), che in Europa dovrebbe essere gestita da Cubic Telecom.

L’app store sarà disponibile già da giugno, e verrà inserita sui modelli A3, A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron e Audi e-tron GT con il nuovo cluster software. Al momento i veicoli prodotti prima, non sono compatibili con la nuova funzionalità.