Il destino della gamma Ioniq di Hyundai e ormai segnato da diverso tempo e il costruttore coreano è al lavoro, ormai da diversi mesi, su un misterioso modello conosciuto con il nome di Ioniq 6. A differenza di Ioniq 5, che abbiamo provato alcuni mesi fa, la nuova soluzione elettrica avrà un design ancora più raffinato, con linee sinuose e sensuali.

Sfortunatamente, Hyundai non ha mostrato molto in merito se non un modello che lascia intendere solo alcuni dettagli. A giudicare dalle immagini, sembra che la carrozzeria sia scolpita dal vento ed estremamente aerodinamica; la sensazione è che possa trattarsi di una soluzione vicina a Mercedes EQXX, una delle auto più efficienti di sempre.

Seppur non ancora confermato, è possibile che Hyundai possa ereditare alcuni elementi dal concept Prophecy svelato nel 2020 in occasione del Salone di Ginevra. Ioniq 6 potrebbe classificarsi quindi come una sorta di coupé a quattro posti o, alternativamente, in qualità di granturismo di lusso. Atteso un design ricercato e sofisticato anche all’interno dell’abitacolo, con materiali di pregio, elementi premium e una console centrale flottante. Il sistema infotainment potrebbe vantare un display widescreen, idealmente sulla falsa riga di quello di Mercedes EQS, corredato da strumentazione digitale e un numero di funzioni quasi illimitato. Nessuna indiscrezione sul sistema operativo anche se è prevedibile, in ogni caso, una integrazione con Android Auto e Apple CarPlay.

Ioniq 6 arriverà entro la fine dell’anno e la società ha già dichiarato che utilizzerà la piattaforma E-GMP, la medesima adottata da KIA EV6 e Hyundai Ioniq 5. Attesa, pertanto, una batteria da 73 kWh e due differenti schemi propulsivi; il primo, a singolo motore, potrebbe erogare circa 215 cavalli e 160 kW, il secondo, più potente e “doppio”, potrebbe raggiungere un picco di 308 cavalli e 230 kW. Nessuna indiscrezione sull’autonomia, ma considerato l’elevato lavoro svolto a livello di aerodinamica è possibile che Ioniq 6 possa superare le soglie attuali e sfiorare anche i 500 km.

Il prezzo? Un vero e proprio mistero; Ioniq 5, nella sua variante base, parte da 42mila euro. Crediamo che Ioniq 6, anche considerato il target al quale punta, possa posizionarsi in un segmento di mercato superiore.