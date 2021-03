Jaguar sarà rivale diretta di Bentley ed Aston Martin

L’elettrificazione è ormai all’ordine del giorno e la casa inglese Jaguar non è certamente stata ferma in questi ultimi anni; il vero punto di svolta è stato l’introduzione del SUV i-Pace 100% elettrico che nel 2018 ha segnato l’inizio di un nuovo – silenzioso – capitolo per la casa del Giaguaro.

Nella gamma proposta ad oggi però sono ancora presenti molti modelli benzina come la F-Type P450 che abbiamo recentemente provato e mild-hybrid che saranno sostituti interamente entro il 2030 da veicoli elettrici, andando a combattere direttamente con rivali di un certo calibro come Bentley e Aston Martin; questa dichiarazione è arrivata dal CEO Thierry Bollore che ha chiaramente sottolineato come è in corso un riposizionamento importante del brand che vedrà i SUV marchiati Land Rover e lascerà spazio alla creatività per quanto riguarda il marchio Jaguar.

Sono in corso i preparativi per una vera rivoluzione in casa Jaguar, non pensando di rimpiazzare molti dei modelli presenti al momento una volta che usciranno dal mercato; verranno investiti 2.9 miliardi di euro nella tecnologia elettrica per sviluppare nuovi ed emozionanti modelli e le relative piattaforme esclusivamente per Jaguar, non condividendo nulla con Land Rover.

A soffrire delle nuove linee guida sarà anche la prossima Jaguar XJ che è stata recentemente vista in test accuratamente camuffata e che, secondo lo stesso CEO, non è in linea con le recentissime decisioni di riposizionamento del brand; le nuove Jaguar saranno diverse anche dal punto di vista estetico, dice il capo dell’ufficio creativo McGovern, in modo da ridare al marchio inglese il prestigio che merita.

Dal punto di vista tecnologico saranno equipaggiate con un’innovativa scocca molto leggera fatta di fibra di carbonio e vetro per sfruttare al massimo l’autonomia disponibile e contenere il peso ai minimi termini, considerando l’inevitabile pesantezza delle batterie stesse. Il prossimo passo sarà l’introduzione del SUV elettrico J-Pace che sarà un rivale diretto del famosissimo SUV Tesla Model X.