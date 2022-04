I nuovi incentivi auto 2022 consentono di acquistare una nuova auto ibrida plug-in ad un prezzo ridotto. Questo tipo di vetture presenta, generalmente, un prezzo nettamente più alto rispetto alle controparti benzina per via della presenza di un sistema ibrido composto da un motore elettrico supportato da un pacco batterie.

Le auto ibride plug-in hanno la possibilità di garantire un funzionamento a zero emissioni, con una modalità d’uso in cui c’è il solo motore elettrico attivo. Questa modalità è perfetta per l’utilizzo in ambito urbano e per i piccoli spostamenti della vita quotidiana. In base al modello, è possibile percorrere alcune decine di chilometri a zero emissioni con un’ibrida plug-in.

Le auto ibride con sistema plug-in possono essere, quindi, acquistate con condizioni agevolate grazie agli incentivi auto. Il prezzo medio di un’ibrida è generalmente molto alto e l’ecobonus previsto per questa categoria di veicoli è leggermente più basso rispetto a quello riconosciuto alle elettriche. A fronte di questi elementi, è necessario fare alcune valutazioni per individuare il modello più conveniente da acquistare. È possibile acquistare un’auto ibrida plug-in a meno di 35.000 euro?

Di solito, non è facile trovare ibride plug-in da meno di 40.000 euro. Ricorrendo agli incentivi, però, i margini di risparmio crescono e la spesa diminuisce. Per alcuni modelli è possibile attualmente disponibili sul mercato è possibile scendere al di sotto della soglia fissata, arrivando persino a meno di 30.000 euro, sfruttando qualche offerta ad hoc da parte del venditore. Vediamo, quindi, quali sono le migliori ibride plug-in da acquistare in questa fascia di prezzo grazie agli incentivi auto 2022.

Ecobonus per auto ibride plug-in: importo e limiti

La maggior parte delle auto con sistema plug-in hybrid rientra nella fascia di emissioni 21-60 g/km che rappresenta la seconda fascia di emissioni stabilita dalla normativa sui nuovi incentivi auto 2022. Di conseguenza, per l’acquisto di un’auto ibrida rientrante in questa fascia è possibile ottenere un ecobonus di 4.000 euro, completando la rottamazione di un’auto pre-Euro 5.

In alternativa, si può contare su di un incentivo di 2.000 euro in caso di acquisto senza rottamazione di un veicolo. I margini per dare un taglio netto alla spesa per l’acquisto di una nuova auto, quindi, ci sono tutti. C’è però un altro limite da considerare oltre alle emissioni. Non tutte le ibride plug-in con emissioni pari o inferiori ai 60 grammi di CO2 al chilometro possono essere acquistate con gli incentivi statali.

I modelli che presentano un prezzo di listino pari o superiore a 45.000 euro più IVA, IPT e messa su strada (in totale pari a circa 55 mila euro), infatti, non potranno beneficiare dell’ecobonus. Un’auto ibrida super efficiente ma con un prezzo di listino elevato, quindi, non è compatibile con gli incentivi e potrà essere acquistata esclusivamente a prezzo pieno.

C’è un terzo elemento da considera per poter accedere agli incentivi auto sulle ibride. Si tratta della disponibilità dei fondi per l’ecobonus. Per il 2022, infatti, sono stati stanziati 225 milioni di euro da destinare all’erogazione degli incentivi all’acquisto per auto con emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2 al chilometro.

Per il 2023 e il 2024, invece, i fondi saliranno, rispettivamente a 235 milioni di euro e a 245 milioni di euro. Per poter acquistare un’auto ibrida con gli incentivi è necessario, quindi, verificare il rispetto del vincolo sulle emissioni oltre che di quello sul prezzo andando poi a verificare anche l’effettiva disponibilità dei fondi per questa categoria di vetture.

Le auto ibride plug-in acquistabili a meno di 35.000 euro grazie agli incentivi auto 2022

Sul mercato ci sono diversi modelli di auto ibride che possono essere acquistati con gli incentivi auto 2022 ad un prezzo inferiore ai 35.000 euro. Di seguito andremo a vedere l’elenco dei modelli inclusi nella fascia 21-60 g/km per cui è possibile accedere ad un ecobonus fino a 4.000 euro. Specifichiamo che l’elenco è una selezione dei modelli disponibili e che, in base alle offerte dei singoli produttori, altre auto ibride potrebbero rientrare in questa fascia di prezzo grazie agli incentivi.

Ford Kuga

Uno dei modelli plug-in hybrid da tenere d’occhio per sfruttare al massimo gli incentivi auto è la Ford Kuga. La variante PHEV del SUV di segmento C di casa Ford (disponibile anche in versione Full Hybrid e Mild Hybrid) è tra i modelli più venduti in Italia della sua categoria e può contare su di un sistema ibrido da 225 CV di potenza. La vettura viene proposta da Ford con un listino che parte da circa 38 mila euro.

Grazie a promozioni del momento e, soprattutto, agli incentivi auto, acquistare il SUV ibrido di Ford a meno di 35 mila euro è un obiettivo possibile e, probabilmente, una delle scelte più convenienti in questa categoria di vetture. Gli allestimenti più completi della Ford Kuga in versione Plug-in Hybrid partono da circa 42 mila ma vengono spesso proposti in sconto a meno di 40 mila euro.

Con gli incentivi auto è, quindi, possibile puntare anche su di una variante più accessoriata del SUV e ugualmente spendere una cifra intorno ai 35 mila euro per completare l’acquisto e mettersi alla guida dell’ibrida desiderata.

MG EHS

Tra le ibride plug-in da acquistare con gli incentivi auto 2022 c’è anche la MG EHS, uno dei modelli che costituiscono il rinato brand MG, ora sotto il controllo della cinese SAIC Motors. Il crossover di casa MG è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 36.290 euro. Grazie al contributo degli incentivi auto, quindi, è possibile, facilmente, scendere al di sotto dei 35.000 euro e acquistare una nuova MG EHS con un prezzo molto vicino ai 30.000 euro. Da valutare anche la possibilità di puntare anche sul più ricco allestimento Exclusive che, con gli incentivi, costa poco di più della soglia fissata dalla nostra indagine.

Opel Astra

Un’altra auto ibrida da acquistare a meno di 35 mila euro ricorrendo all’ecobonus è l’Opel Astra proposta dal brand tedesco nella variante Plug-In Hybrid da 180 CV. Questa variante della hatchback di segmento C di casa Opel è disponibile in vari allestimenti con un prezzo di listino di partenza di 35.700 euro che si riducono a 34.248 euro scegliendo l’acquisto tramite lo store online di Opel. Sommando gli incentivi auto, quindi, è possibile acquistare la vettura a poco più di 30 mila euro. I clienti più esigenti possono puntare anche su allestimenti più ricchi rispetto a quello base (come le versioni GS Line e Business Elegance) che, grazie all’ecobonus, costano meno di 35 mila euro.

Peugeot 308

Anche la Peugeot 308 Hybrid, grazie al suo sistema plug-in da 180 CV (lo stesso utilizzato anche dall’Opel Astra vista in precedenza), può essere acquistata con gli incentivi auto per le ibride ed il prezzo può scendere al di sotto dei 35 mila euro. La gamma ibrida della Peugeot 308, infatti, parte da circa 37 mila euro che, grazie ai 4 mila euro di bonus, si riducono a circa 33 mila euro. La soglia dei 30 mila euro è, quindi, molto vicina e può essere raggiunta grazie ad offerte e promozioni che, di volta in volta, la casa francese potrebbe proporre. Con circa 1.000 euro in più, inoltre, è possibile puntare sulla variante familiare Peugeot 308 SW Hybrid.

Renault Captur e Megane

Tra le auto ibride plug-in da acquistare a meno di 35.000 euro grazie agli incentivi auto 2022 troviamo alcuni modelli Renault. In particolare, in questa fascia di prezzo è possibile puntare sul crossover Renault Captur nella variante E-TECH Plug-in Hybrid 160 che parte da un prezzo di listino di 34.000 euro. Grazie all’ecobonus, con rottamazione, è possibile acquistare il crossover al prezzo di 30.000 euro. A disposizione della clientela ci sono anche altri allestimenti, più ricchi rispetto al base Intens, per cui è possibile ricorrere all’acquisto con gli incentivi auto.

Tra le opzioni a disposizione di chi è in cerca di una nuova ibrida, Renault propone anche la Renault Megane nella variante E-TECH Plug-In Hybrid 160 che riprende lo stesso comparto tecnico del Captur. Questa versione è disponibile con un prezzo di listino di 36.350 euro che può, quindi, ridursi fino a 32.350 euro grazie agli incentivi statali. C’è anche la possibilità di puntare sul più ricco allestimento R.S. Line che, grazie all’ecobonus, parte da 36.950 euro, avvicinandosi alla soglia fissata dalla nostra indagine.