Una recente indagine condotta da AstraRicerche rivela che molti lavoratori italiani hanno un problema di stanchezza cronica che colpisce trasversalmente tutte le categorie. Nonostante l'introduzione di nuovi strumenti digitali, il desiderio di disconnessione mentale resta ai massimi storici per la maggioranza degli intervistati.

Il dato è da mettere in relazione ai più moderni strumenti di innovazione che, almeno in teoria, promettono proprio di togliere le parti più meccaniche e alienanti del lavoro. Una promessa che, se mantenuta, potrebbe ridurre lo stress da lavoro. Tuttavia non si realizza sempre, e anche quando succede non è detto che il lavoratore non si trovi ad affrontare un carico di lavoro maggiore semplicemente perché “ora c’è l’IA che lavora per te”.

Il dato conferma infatti che la tecnologia non rappresenta un rimedio universale ai problemi del settore. Se l'aumento dell'efficienza porta a richieste di performance più elevate, si alimenta un circolo vizioso che annulla i benefici immediati dell'automazione. È la dimostrazione che il problema è strutturale e non risolvibile semplicemente adottando l'ultimo software disponibile sul mercato delle soluzioni aziendali.

Factorial,che ha presentato i dati, sottolinea come il 63,6% dei lavoratori percepisca l'intelligenza artificiale come un supporto utile per ridurre il rischio di burnout. Tuttavia, questa percezione positiva si scontra con una realtà dove tre persone su quattro vorrebbero letteralmente "staccare la spina" dal proprio impiego quotidiano.

L'automazione da sola non basta a migliorare il rapporto con il lavoro se il modello è insostenibile.

Il sovraccarico di lavoro riguarda il 42% degli intervistati, un peso che impedisce di godere dei vantaggi dei processi automatizzati. A questo si aggiunge la difficoltà di conciliare vita privata e professionale, un tema centrale in un momento in cui lo smart working sembra ormai al capolinea in molte realtà produttive. La pressione psicologica costante (34,1%) agisce come un catalizzatore per il disimpegno emotivo dei dipendenti.

I dipendenti vorrebbero delegare all'AI soprattutto i task ripetitivi (36,2%) e la burocrazia (28%). Circa un terzo degli intervistati vede nell'automazione e nella gestione documentale una via per eliminare le attività a basso valore, sperando di recuperare tempo per la creatività. Tuttavia, il burnout colpisce duramente anche figure tecniche come gli sviluppatori, dimostrando che la saturazione del sistema è ormai diventata sistemica e globale.

Il disagio colpisce in particolare le fasce più giovani della popolazione attiva in Italia. Oltre il 60% dei lavoratori tra i 18 e i 29 anni manifesta una forte distanza emotiva dalla propria occupazione attuale. Non è solo una questione di orari, ma di senso e di appartenenza a un progetto che sembra schiacciato dalle metriche e dalla necessità di una performance costante e misurabile.

La distanza emotiva dei giovani lavoratori segnala una crisi di senso nel mercato del lavoro attuale.

Efficienza tecnologica contro modelli organizzativi logori

Guardando al futuro, solo il 20,8% degli intervistati si aspetta un miglioramento del rapporto col lavoro. Il pessimismo domina le proiezioni per il 2026, con quasi sei lavoratori su dieci pronti ad adottare comportamenti di disconnessione mentale o operativa nei prossimi dodici mesi. È evidente che il lavoratore moderno ha bisogno di riposo reale più che di nuove e mirabolanti funzionalità inserite nel proprio software di gestione aziendale.

Le aziende devono cambiare prospettiva se vogliono evitare una fuga di talenti senza precedenti nel prossimo triennio. L'obiettivo primario non deve essere "fare di più" grazie alle macchine, ma permettere alle persone di lavorare meglio e con più consapevolezza. Come dimostrato in altri ambiti aziendali, l'efficienza non deve tradursi in tagli lineari, ma in una redistribuzione del valore che rimetta finalmente al centro il benessere umano.

Il disagio non risparmia nemmeno chi occupa posizioni apicali o di coordinamento all'interno delle organizzazioni. Quadri e dirigenti segnalano con frequenza carichi di lavoro elevati, tanto che il 70% di loro ha pensato di ridurre il proprio coinvolgimento professionale. Questa tendenza è particolarmente marcata nel Nord-Ovest e tra le donne di età compresa tra i 30 e i 39 anni, dove il rischio di distacco raggiunge il 70%.

Il 70% dei manager italiani ha valutato di ridurre il proprio coinvolgimento professionale nell'ultimo anno.

Il paradosso italiano risiede nella convinzione che la tecnologia possa sopperire a carenze manageriali croniche e diffuse. Delegare la gestione dello stress a un algoritmo è un errore di prospettiva: l'IA può gestire i dati e i flussi, ma non può riparare un ambiente tossico o una leadership basata esclusivamente sul controllo visivo e sulla reperibilità h24. Se il tempo liberato dall'automazione viene usato per aumentare il carico di lavoro, stiamo solo accelerando il passo verso un collasso emotivo collettivo.

La vera sfida per le imprese nel 2026 non sarà l'integrazione tecnica dei nuovi agenti autonomi, ma la capacità di riscrivere il patto sociale con i dipendenti. Per prevenire la disconnessione mentale non come necessaria strategia di sopravvivenza, in un ecosistema che ha confuso la produttività con la saturazione.