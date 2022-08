Disney Plus ha da poco pubblicato un nuovo emozionante trailer di Andor, la serie originale targata Lucasfilm composta da dodici episodi. La serie, che si svolge prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, ha una nuova data di debutto e arriverà in esclusiva su Disney Plus mercoledì 21 settembre con i primi tre episodi, mentre inizialmente era attesa per il 31 agosto.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.



Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner. Inizialmente Gilroy avrebbe dovuto essere anche il regista, ma a causa della pandemia non ha potuto raggiungere la produzione e Londra pertanto i primi tre episodi sono stati diretti da Toby Haynes. Tra gli scrittori ci sono anche Dan Gilroy, Beau Willimon e Stephen Schiff.

Cosa vedere prima di Andor?

Per arrivare preparati a Andor e al periodo in cui è ambientato, ecco cosa vi consigliamo di rivedere prima dell’uscita della serie:

Rogue One: A Star Wars Story (2016) – Jyn Erso (Felicity Jones) è figlia dello scienziato Galen Erso (Mads Mikkelsen), rapito da Orson Krennic (Ben Mendelsohn), burocrate imperiale che intende utilizzare il suo genio per creare un’arma di distruzione con cui l’Impero avrebbe potuto controllare la galassia con la paura. Anni dopo la separazione dalla propria famiglia, Jyn è una piccola criminale, fino a che non viene salvata dalla detenzione imperiale da Cassian Andor (Diego Luna), su ordine dei comandati ribelli. Lo scopo è utilizzare la ragazza per rintracciare il padre e scoprire quali siano i piani dell’impero.

Obi-Wan Kenobi (2022) – Dieci anni dopo gli eventi de La vendetta dei Sith, Obi-Wan ha rifiutato la sua vita da Jedi, rimanendo su Tatooine per proteggere il giovane Luke Skywalker, ma l’impero, usando gli Inquisitori sta dando la caccia ai Jedi sopravvissuti. Coinvolto dal suo vecchio amico Bail Organa (Jim Smith), Kenobi è costretto a riprendere la sua vita da Jedi per salvare la piccola Leia, rapita come esca per stanarlo. Obi-Wan Kenobi è il primo progetto live action che si focalizza sulle dirette conseguenze della creazione del nuovo ordine imperiale.

