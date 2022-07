Dove e come vedere Andor in streaming? È tempo di tornare nell’universo di Star Wars con l’attesissima serie evento nonché prequel di Star Wars – Rogue One dedicata, appunto, al personaggio di Cassian Andor. Eccovi tutte le informazioni con trama, cast, riferimenti rispetto all’universo narrativo di cui fa parte e il nuovissimo trailer ufficiale.

Andor in streaming

Dove vedere Andor in streaming

Prima di parlare in dettaglio di Andor è importante sapere che uscirà integralmente su Disney Plus, come oramai tutte le produzioni facenti parte dell’universo di Star Wars e prodotte dalla Lucasfilm di proprietà della The Walt Disney Company dal 2012.

Volete sapere quali titoli troverete nella libreria di Disney Plus? Recuperate i nostri articoli:

Quando uscirà in streaming Andor?

Andor, che vedrà l’attore Diego Luna nei panni di protagonista, arriverà sul servizio di streaming di Disney, in contemporanea mondiale, il 31 agosto 2022. In realtà sarebbe dovuto arrivare molto prima, ma le riprese sono iniziate verso fine novembre con un posticipo di circa due anni sulla tabella di marcia per via dell’emergenza sanitaria di COVID-19.

Da quanti episodi sarà composta la prima stagione di Andor?

La serie televisiva Andor sarà composta da dodici episodi, di cui due per iniziare, mentre per i successivi 10 episodi è prevista un’uscita settimanale (ogni mercoledì dal 31 agosto al 9 novembre), di durata sicuramente identica a quelle di altre produzioni simili come The Mandalorian o Obi-Wan Kenobi. Lo scrittore della sceneggiatura di Rogue One, Tony Gilroy, è anche l’autore e showrunner della serie. Inizialmente Gilroy avrebbe dovuto essere anche il regista, ma a causa della pandemia non ha potuto raggiungere la produzione e Londra pertanto i primi tre episodi sono stati diretti da Toby Haynes. Tra gli scrittori ci sono anche Dan Gilroy, Beau Willimon e Stephen Schiff.

La trama di Andor

La serie esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor alla scoperta della differenza che può fare. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti sono stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Quando è ambientata Andor?

Andor è ambientata esattamente cinque anni prima degli eventi raccontati nel film. Essendo un prequel di un film prequel, si mostrerà come una sorta di thriller di spionaggio incentrato su storie pregne di misteri e missioni audaci per restituire la speranza a una galassia in preda a un Impero spietato. La serie racconterà la distruzione del pianeta natale di Andor per opera di quello stesso Impero e mostrerà l’evoluzione del personaggio da cinico contrario alla rivoluzione al più appassionato nel salvare la galassia. Inoltre racconterà le avventure del protagonista mentre lavorava come spia dei ribelli negli anni formativi della Ribellione, prima degli eventi raccontati in Star Wars: Una Nuova Speranza.

Il cast e i personaggi di Andor

Accanto al protagonista Diego Luna, già apprezzato in Rogue One ,troveremo Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly. Di loro al momento si sa solo che quest’ultima riprenderà il ruolo di Mon Mothma, una senatrice che cerca di orientarsi nella politica dell’Impero mentre contribuisce segretamente a fondare l’Alleanza Ribelle, già osservata in Rogue One e in una scena tagliata di Episodio III: La Vendetta dei Sith. Al fianco di Luna avrebbe dovuto esserci anche Alan Tudyk come voce del droide K-2SO, ma sembra che lo vedremo in una eventuale seconda stagione.

Il trailer di Andor

Questo è il trailer ufficiale della serie:

Cosa vedere prima di Andor?

Per cercare di recuperare quantomeno qualcosa in più sul personaggio, il film più importante è proprio Rogue One che introduce per la prima volta Cassian Andor. Poi potreste anche recuperare qualcosa riguardante l’ascesa dell’Impero come ad esempio Star Wars: Una nuova speranza che tecnicamente è il sesto film, dal punto di vista cronologico, del franchise ma è anche l’inizio di tutto.

