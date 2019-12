Star Wars: arredamento “galattico” per una casa stellare

Da più di quarant’anni Star Wars è una delle saghe fantascientifiche più amate al mondo, con una produzioni di giochi, gadget e merchandising mai verificatasi prima, e neanche poi, per nessun altro marchio. Sarà il fascino di mondi e culture inesplorate, sarà la concentrazione di tanti fascinosi Eroi e profondi Antieroi sta di fatto che Star Wars è tra le saghe più amate di sempre… ed anche il mondo dell’arredamento e degli utensili per la casa non si è tirato indietro nella proposizione di oggetti ed idee!

La tradizione degli oggetti a tema Star Wars è iniziata con il primo film della saga e vi avevamo già proposto un elenco di giochi da tavolo e di ruolo dedicati al famoso brand ma oltre ai giochi esistono poi vestiti e gadget di ogni genere dai peluches alle fedi nuziali, alcuni dei quali molto buffi e appariscenti, ne abbiamo selezionati alcuni per circondarvi dello Star Wars Style a casa vostra senza sembrare degli eterni Peter Pan.

Cucina

La Cucina è il cuore della casa, il luogo del focolare e del cibo, se Star Wars è la vostra saga preferita le vetrinette saranno già popolate di tazze e tazzine dalle forme più stravaganti ma addentare un soffice biscotto burroso appena sfornato mentre si fa colazione con tutta la famiglia è tra le sensazioni che più danno il senso di famiglia, una famiglia di Ribelli potrebbe essere ancor più entusiasta di passare quei primi minuti del mattino insieme se quei biscotti fossero a forma di Yoda, B-B8, Chewbacca, Storm Trooper, Dart Fener, C-3PO e R2-D2, nella confezione ci sono tutti!

Un altro piccolo gadget utilissimo in cucina è il timer a forma di Morte Nera che con il suono e una luce lampeggiante verde che ricorda il Raggio della Morte vi avviserà in tempo per non far bruciare le pietanze o non stracuocere le uova sode.

Sala da pranzo

Per gli imperialisti convinti, sempre pronti ad organizzare aperitivi per definire piani per sottomettere la ribellione, il set perfetto non può che essere composto da bicchieri in vetro con Darth Fener e Caccia Tie nei quali servire rinfrescanti long drinks, perfetti per accompagnare stuzzichini e appetitosi cubotti di formaggio su un funzionale tagliere a forma di casco Storm Trooper con scomparto per ospitare ben quattro modelli di coltello da formaggio!

Salotto

Che sia un classico salotto con divano e tavolino da caffè o un accogliente spazio esterno i cuscini sono i signori incontrastati della comodità, meglio averne tanti! Questo modello riproduce i simboli più amati della saga in molteplici conformazioni, ad una prima occhiata appaiono infatti innocui disegni geometrici, solo ad un osservatore più arguto si paleseranno per la loro vera natura: Millennium Falcon e Sigilli Imperiali, scegliete da che parte schierarvi e componete il vostro comfort set.

Per i fan più sfegatati, che amano circondarsi dello Star Wars Style, dedicare una parete al proprio episodio preferito sarà possibile con queste dettagliate riproduzioni su tela delle locandine dei film, dallo stile pop anni ’80 di Guerre Stellari – una Nuova Speranza al minimalista Storm Trooper rigorosamente in bianco e nero queste serie di quadri doneranno carattere e fascino all’intero ambiente.

Bagno

Gli asciugamani Lui e Lei sono troppo classici e fuori moda? Perché allora non sostituirli con questo Set Stellare di asciugamani Ribelli e Impero! In soffice spugna di cotone nero e grigio risulteranno eleganti in ogni bagno, dal minimaista bamboo e pietra grezza al piu sofisticato marmo venato.

Una valida alternativa per personalizzare la stanza da bagno è quella di scegliere una tenda da doccia galattica: economiche e dai soggetti più disparati, colorate o in bianco e nero, ispirate alla pop art o classiche, umoristiche o fedeli riproduzioni cinematografiche, che siate fan dei pelosi wookie o dei misteriosi mandaloriani il web offre decine di opzioni, si potrebbe anche installare anche una cassa bluetooth impermeabile per cominciare la giornata con la giusta colonna sonora.

Camera da letto

Probabilmente l’articolo più romantico di questa accurata selezione: adorabili e sdolcinate federe Leia Organa e Han Solo, tra i personaggi più iconici della saga, la storia d’amore dirompente tra la principessa/spia dalla mira infallibile e il contrabbandiere dal cuore d’oro ha stregato migliaia di fan, avvicinando sempre di più anche il gentil sesso alla saga fantascientifica, fornendo un ideale di donna forte, indipendente e affascinate.

curiosità: nella trilogia originale, la Principessa Leia è il personaggio più preciso nell’uso del blaster colpendo più nemici di chiunque altro, è anche l’unica donna a partecipare alla battaglia di Endor

Per gli amanti della saga, per chi sogna di epiche battaglie, viaggi eroici e sapienti maestri pronti a tramandare le vie della forza il gadget perfetto non può che essere il copripiumino dove campeggia ben evidenziato l’inconfondibile logo della saga in campo stellato, pronti per sogni nell’iperspazio.