Batman: The Animated Series: in arrivo il sequel?

Qualche tempo fa è stato annunciato che la serie animata di Batman è stata spostata (negli Stati Uniti) dalla piattaforma streaming DC Universe su HBO Max, segno che ancora oggi la serie è molto amata dai fan e continua a essere richiesta (come dimostra anche la campagna Kickstarter per il gioco da tavolo dedicato). Sarà anche per questo che sembrerebbe avere anche un nuovo futuro davanti a sé.

Durante l’ultima puntata del podcast Fatman Beyond, i co-conduttori Marc Bernardin e Kevin Smith (entrambi autori di fumetti) hanno portato alla luce la voce di corridoio secondo la quale, dopo il passaggio di piattaforma, HBO Max avrebbe intenzione di realizzare un sequel di Batman: The Animated Series, ovvero di continuare a portare avanti la serie con nuove puntate.

Nel momento in cui Bernardin ha dichiarato questo rumor Smith ha cercato di coprire quello che era chiaramente un enorme sorriso sul suo viso, che chiaramente indicava che sapeva qualcosa a riguardo. Con un luccichio negli occhi, Smith ha poi commentato:

“Non so proprio di cosa stai parlando. Non sono coinvolto, ma anch’io ne ho sentito parlare, e ne ho sentito parlare da persone molto affidabili. Quando l’ho sentito sono andato fuori di testa, e l’ho sentito questo… direi un mese prima che ne parlassi tu. Penso che sia vero, non penso che sia solo una voce; non vorrei dirti “Preparati già da adesso”, ma è un’idea il cui momento non solo sta arrivando, ma penso sia già arrivata, e si sta prendendo il suo tempo. Penso che si farà.

L’autore ha poi continuato a commentare sottolineando l’importanza di rispettare l’eredità del prodotto originale e di coinvolgere le personalità creative giuste, primo tra tutti Bruce Timm (l’autore della serie originale assieme a Eric Radomski).

Kevin Smith ha ipotizzato che se vedremo questo seguito ci sarà comunque da aspettare il 2022, ma ha precisato che lui non è coinvolto (anche perché è al lavoro sulla nuova serie di He-Man per Netflix). Inoltre precisiamo che, nonostante l’ottimismo, niente di ufficiale è stato annunciato da WarnerMedia, quindi non ci resta che tenere le dita incrociate e attendere.