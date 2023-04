Nonostante il titolo sia chiaramente The Mandalorian, la terza stagione della serie disponibile su Disney Plus con protagonista Din Djarin pare dare maggior risalto a un’altra figura, particolarmente amata dai fan della saga di Star Wars: Bo-Katan Kryze. A partire dal secondo episodio di questa stagione, Bo-Katan ha assunto un ruolo sempre più centrale all’interno della rinascita dei Mandaloriani, che dopo il dramma della Notte delle Mille Lacrime si sono dispersi nella galassia. Episodi come Il Trovatello o Il Pirata contribuiscono a rendere Bo-Katan Kryze la protagonista di The Mandalorian 3, quantomeno sul piano emotivo.

Non è certo un mistero che al centro di questa stagione ci sia la valorizzazione della cultura mandaloriana, in precedenza vagamente accennata in modo da lasciare preminenza alla vicenda del piccolo Grogu. Apparentemente risolto questo passaggio, la centralità della Via si è fatta sentire a partire da The Book of Boba Fett, complice la presenza della celebre Darksaber, brandita da Din Djarin. Se da un lato il possesso della leggendaria spada è essenziale nella cultura mandaloriana per rivendicare il ruolo di leader, dall’altro non si può fare a meno di riconoscere come certi nomi abbiano un peso specifico importante. E se questo vale per Bo-Katan Kryze, altrettanto si può dire per Paz Vizsla.

La vera protagonista di The Mandalorian 3 è Bo-Katan Kryze: riuscirà a correggere gli errori del passato per scrivere il futuro di Mandalore?

I trascorsi col Clan Vizsla

In The Mandalorian, Paz Vizlsa compare sin dalla prima stagione, interpretato da Jon Favreau. Erede del casato Vizsla, i discendenti del Tarre Vizlsa creatore della Darksaber, Paz è parte dei Figli della Ronda, strenuo sostenitore della Via e, a un certo punto, oppositore di Din Djarin, quando questi rivela di essersi tolto l’elmo. Una rivalità che, in The Book of Boba Fett, porta anche a uno scontro tra i due, faticosamente vinto da Din.

Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN, season three, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Nonostante questo sdengo nei confronti di Din, Paz riaccoglie il Mando nel clan dopo la sua purificazione, mantenendo comunque una certa distanza nei suoi confronti. A cambiare questa situazione è l’episodio Il Trovatello, in cui il rapimento del figlio di Paz, Ragnar, da parte di un sauro volante conduce a una missione di salvataggio al temine della quale è proprio Din a salvare il ragazzo. Tuttavia, l’aspetto più importante è che a volere questa missione di salvataggio è stata proprio Bo-Katan Kryze. Un momento che i fan del franchise hanno vissuto con particolare trasporto, considerato come in The Clone Wars era stato raccontato il rapporto tra Bo-Katn e il Clan Vizsla, all’epoca guidato da Pre Vizsla.

Nei giorni finali della Repubblica, Pre Vizsla, governatore di Concordia e leader segreto dei terroristi noti come Ronda della Morte, era riuscito a irretire Bo-Katan, utilizzando il suo attaccamento alle tradizioni mandaloriani travisandolo per renderlo una sua seguace, al punto di spingerla a guidare una ribellione contro il governo della stessa sorella, Satine Kryze. Una scelta che condusse alla morte per mano di Darth Maul non solo di Pre Vizsla, ma anche di Satine, una perdita che sconvolse Bo-Katan portandola ad allontanarsi dal Clan Vizsla e allearsi con i Jedi, riprendendo il controllo di Mandalore nel nome del clan Kryze.

La guerra civile mandaloriana: la redenzione

Tuttavia, con l’avvento dell’Impero, quando Bo-Katan rifiutò di asservirsi al regime di Palpatine, da Coruscant venne fornito appoggio a un ramo minore del clan Vizlsa, il Clan Saxon, che divenne il fantoccio di Palapatine per controllare Mandalore. Questo diede vita a una guerra civile che contrappose due rami del clan Vizsla, il citato Saxon e quello dei Wren, che osteggiavano l’asservimento all’Impero e vedevano invece in Bo-Katan la vera guida dei mandaloriani.

All’epoca di questi eventi, non è chiaro quale fosse la posizione di Paz Vizsla, aspetto non ancora chiarito nemmeno in The Mandalorian, anche se i suoi trascorsi con Din Djarin sembrano rispecchiare quanto fatto dal suo clan ai tempi di Pre Vizsla. La rigida morale di Paz, tuttavia, è venuta meno quando Bo-Katan ha dimostrato di essere una vera guida, accettando di rischiare la propria vita pur di salvare il trovatello rapito, un gesto che ha convinto Paz che sia proprio Bo-Katan la guida che potrebbe servire ai mandaloriani per tornare a essere un popolo unito.

Perchè Bo-Katan Kryze è la vera protagonista di The Mandalorian 3

Considerato il finale di Il pirata, è evidente come The Mandalorian 3 veda in Bo-Katan Kryze la vera protagonista della rinascita mandaloriana. Il dialogo con l’Armaiola e la progressiva presa di coscienza di Bo-Katan del proprio ruolo, al netto del possesso della Darksaber, la rendono agli occhi dei Figli della Ronda la degna erede del titolo di Mand’alor, ruolo che la spinge ora a intraprendere un viaggio tra le stelle per ritrovare i fratello dispersi.

Se da un lato questa apertura offerta dall’Armaiola rappresenta un importante riconoscimento, almeno in seno ai Figli della Ronda, rimane da vedere come gli altri clan vedranno la liceità della rivendicazione di Bo-Katan, almeno sino a quando la Darksaber è posseduta da Din Djarin. Ma non si può ignorare come una presenza mistica quale l’apparizione del mythosauro nelle miniere di Mandalore rivesta un ruolo essenziale e tutt’altro che minore nel rendere Bo-Katan la migliore candidata al titolo di Mand’alor.

