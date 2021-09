Checklist Fumetti by Cultura POP Ep.1: le novità di novembre 2021

Giovedì 30 settembre dalle 18.30 alle 20.00 parte Checklist Fumetti by Cultura POP. Si tratta di un nuovo format dedicato al fumetto che andrà in onda sul canale Twitch di Cultura POP condotto da Domenico Bottalico e Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria in cui si passeranno in rassegna i cataloghi dedicati alle uscite di fumetti, manga, comics e graphic novel dei principali editori italiano evidenziando novità, chicche imperdibili, ristampe fondamentali ed edizioni di prestigio immancabili nelle collezioni dei lettori di tutti i tipi.

Checklist Fumetti by Cultura POP Ep.1: le uscite di novembre 2021

In Checklist Fumetti by Cultura POP Ep.1, Domenico Bottalico e Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria passeranno in rassegna le novità previste per novembre 2021. Si tratta di un mese storicamente “caldo” per il fumetto italiano vista la presenza di Lucca Comics and Games da sempre catalizzatore di nuove ed importanti uscite nonché ideale “spartiacque” per i piani editoriali degli stessi editori nostrani.

In attesa della puntata potete già visionare tutte le novità previste per novembre 2021:

Checklist Fumetti by Cultura POP, il nuovo format di Cultura POP

