Batman è sempre stato affiancato nelle sue imprese dalla sua spalla Robin, i cui panni sono stati vestiti da diversi personaggi, ognuno dei quali ha saputo ritagliarsi una propria indipendenza dalla figura del loro mentore. Ora però alcuni degli ex-Robin dovranno unire le loro forze nella nuova miniserie DC Robins in arrivo nelle fumetterie americane.

DC annuncia Robins, la miniserie che riunirà gli aiutanti di Batman

Tim Seeley e Baldemar Rivas saranno rispettivamente scrittore e disegnatore dei 6 numeri di cui Robins sarà composta. Ad unire Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne, e Stephanie Brown sarà l’arrivo di un nuovo, misterioso personaggio che metterà in subbuglio Gotham City. Non si sa ancora chi sia questo nuovo nemico della Bat-Family, ma sembrerebbe affermare qualcosa di molto interessante: prima ancora che Bruce Wayne prendesse Dick Grayson sotto la sua ala protettiva e facesse di lui il primo Robin, Batman avrebbe avuto un altro aiutante, ora dimenticato. La stessa persona con cui gli ex-Robin dovranno ora confrontarsi.

La premessa è piuttosto interessante, gettando luce su un momento oscuro e sconosciuto della vita di Batman. L’uscita di Robins è stata decretata in occasione dell’iniziativa DC’ Round Robin, per la quale l’editore ha chiesto ai suoi lettori di votare sui social quali testate pubblicare tra alcune proposte. Nonostante ciò, non è da escludere che alcuni dei progetti proposti vengano comunque pubblicati.

Su Amazon.it trovate alcune storie di Batman e Robin che vi consigliamo caldamente di recuperare, come All Star Batman e Robin di Frank Miller e il volume Robin. Speciale 80esimo Anniversario.

Come sta cambiando il mondo di Batman?

Gli eventi che avranno luogo su Robins saranno solo una parte dei cambiamenti che stanno avvenendo per il personaggio e per lo stesso Batman. Qualche giorno fa, sulla testata Batman Urban Legends, è stata rivelata la vera identità sessuale di Tim Drake, mentre il percorso che Batman sta intraprendendo sulla sua testata porterà ad un nuovo evento, Shadows of the Bat, che a vedrà Bruce Wayne abbandonare la sua città, Gotham City.

Sempre qualche giorno fa, DC ha anche annunciato Robin & Batman, un’altra miniserie che, oltre a Robins, racconterà il rapporto tra Batman e il suo primo aiutante, Dick Grayson, nei suoi primi giorni di attività al fianco dell’eroe. I tre numeri della serie saranno scritti da Jeff Lemire e disegnati da Dustin Nguyen.

Robins uscirà nelle fumetterie americane il 16 Novembre 2021.