Dexter New Blood, recensione del primo episodio della nuova serie con Michael C. Hall

Dopo una “pausa” di dieci anni il serial killer con un codice morale interpretato da Michael C. Hall, torna in tv con una nuova serie, in onda su Sky Atlantic dal 10 Novembre. Dexter New Blood è la miniserie prodotta da Showtime ci mostra la nuova vita di Dexter Morgan dopo gli avvenimenti dell’ottava stagione della serie originale Dexter, tratta dai libri di Jeff Lindsay. La nuova vita nei panni del mite Jim Lindsay sarà in grado di tenerlo lontano del suo bisogno di sangue e dall’ Oscuro Passeggero che lo accompagna da sempre?

Dexter New Blood: un nuovo inizio

Avevamo lasciato Dexter Morgan in Oregon, dopo aver ucciso sua sorella Debra e simulato la propria morte in mare. Passati dieci anni lo ritroviamo nella pacifica e isolata Iron Lake; ha una nuova identità, ovvero quella di Jim Lindsay e conduce una vita a contatto con la natura e con i suoi animali da fattoria. Ha una relazione con Angela Bassett, capo della polizia di Iron Lake, e lavora nel negozio di caccia e pesca di proprietà di Fred Jr., che è il pastore della congrega locale apprezzato da tutti i cittadini. Nessuno nella cittadina è a conoscenza del suo passato e nonostante le continue visioni della defunta sorella gli ricordino costantemente chi sia realmente, tenere sotto controllo la sua sete di sangue e l’oscuro passeggero sembra possibile, ma per quanto? E se accadesse qualcosa in grado di scatenare questo aspetto latente della sua persona, come ad esempio l’arrivo improvviso di Harrison, il figlio che non vede da anni?

Dexter New Blood, dieci anni dopo

Il primo episodio è andato in onda su Sky Atlantic ed è disponibile on demand su Sky e NowTV da ieri 10 novembre, dopo essere uscito negli Stati Uniti il 7 novembre sul canale Showtime. Saranno dieci le puntate di questa nuova miniserie che come già detto che arriva dieci anni dopo il termine della serie originale e soprattutto dopo un finale che aveva lasciato l’amaro in bocca agli amanti della serie. Lo sceneggiatore Clyde Phillips ha promesso che al contrario del precedente: “il finale di questa sarà sorprendente, scioccante e inaspettato e farà esplodere internet”.

Le prime evidenti differenze sono legate proprio alle location: passare dalla soleggiata Miami, fatta di colori caldi e influenze latine, alle foreste innevate di Iron Lake, con quella ruralità tipica delle piccole cittadine montane e i toni freddi dell’inverno. Muoversi in una grande città e sfruttare i mezzi della polizia dove lavorava come esperto analista delle tracce ematiche era sicuramente più facile rispetto a dover nascondere le proprie azioni in una piccola comunità dove tutti sanno tutto di ognuno, e questa sarà molto probabilmente la grande sfida della nuova stagione.

“Ondata di Freddo”

Questo primo episodio è servito principalmente come presentazione della nuova vita di Dexter e delle persone con cui interagirà, come ad esempio la sua nuova compagna Angela Bassett, interpretata da Julia Jones, madre della decisa adolescente Audrey e prima donna nativa americana a ricoprire il ruolo di Capo della polizia di Iron Lake, ma anche alcuni membri della comunità come il reverendo Fred, o il ricco magnate Kurt Caldwell, incarnazione del sogno americano che iniziò la sua carriera come autista ed è ora proprietario di una imponente società di trasporti, interpretato dal volto duro di Clancy Brown, indimenticabile Kurgan del primo Highlander con Christopher Lambert e Sean Connery.

Jack Alcott è Harrison Morgan, figlio adolescente del protagonista e di Rita brutalmente uccisa dal Trinity Killer, e scappato in Argentina insieme ad Hanna quando era ancora un bambino.

Tutte le caratteristiche che hanno contraddistinto la serie sono presenti anche in questo nuovo inizio: i dialoghi personali di Dexter e il suo eterno conflitto fra il suo lato più oscuro e la società, la sua solitudine necessaria per riuscire a trovare una stabilità, e l’apparente gentilezza e affabilità della maschera indossata davanti al resto del mondo e la bravura di Michael C. Hall nel trasformare questa gentilezza in uno sguardo gelido nel giro di pochi secondi quando Jim Lindsay lascia il posto a Dexter Morgan.

Non si è ancora palesato un vero villain anche se i fatti accaduti nell’episodio danno indicazioni verso un determinato personaggio, ma sono state già delineate alcune “sotto-trame” che potrebbero rivelarsi fondamentali per lo sviluppo della storia, come ad esempio il fatto che ci siano molte ragazze scomparse nella contea di Iron Lake.

Conclusioni

Pur rappresentando solo un assaggio, possiamo dire che i vari cambiamenti di Dexter New Blood promettono una storia sicuramente diversa ma con elementi tipici della serie precedente, in cui il nostro anti-eroe dovrà cambiare o meglio adattare il suo classico modus operandi e la sua scelta delle vittime. La visione del mondo attraverso gli occhi del protagonista e raccontata direttamente dalla sua voce, riesce a coinvolgere lo spettatore che ancora una volta si troverà a vivere il conflitto interno del personaggio: sapere che determinati gesti siano estremamente sbagliati, ma giustificati da una giustizia superiore distorta dal codice di Harry su cui Dexter continua a basare la sua esistenza e che abbiamo imparato a conoscere nelle precedenti otto stagioni